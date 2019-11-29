Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Закончится ли допрос Матраимова его арестом?

433  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Расследование журналистов о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и последующий мирный митинг в Бишкеке с требованием арестовать одного из главных его фигурантов Райымбека Матраимова, возымели достаточно логическое продолжение. Сегодня бывшего замначальника ГТС вызвали на допрос в ГКНБ КР. Пока в качестве свидетеля. Редакция VB.KG побеседовала с политологами на тему, как, по их мнению, будут дальше развиваться события.

- Я думаю, что это расследование не закончится для Райымбека Матраимова арестом, - сказал редакции Марс Сариев, - Он сам говорил ранее, что готов вернуться в страну и ответить на все вопросы. И он может доказать свою невиновность. Возможно, эти схемы в целом окажутся денежными переводами узбекских и уйгурских предпринимателей. Контрабанда на таможне была и есть. Но, что касается обстоятельств убийства Айеркена Саймаити, то лучше подождать, пока турецкие полицейские раскроют это дело.

Политолог уверен, что в деле Саймаити "замешано много политики".

- У нас гигантские серые схемы в энергетики, горнорудке, но им такого внимания никто не придает. Почему все фокусируется на Матраимове? Это расследование, бесструктурное управление митинга через соцсети, говорит о том, что атака идет на президента извне. Жээнбеков сейчас очень тесно работает с Россией, и не занимается проамериканской политикой… Весь этот фокус с гипертрофированностью Матраимова – это попытка повлиять на итог предстоящих выборов. Если Матраимовых выбить из игры, то складывается неоднозначная ситуация, при которой действующая власть вряд ли останется, - рассуждает Сариев.

А вот экс-начальник отдела ГКНБ Максат Мамытканов считает, что делать какие-либо выводы рано. Во всяком случае, говорит он, то что Райымбека Матраимова вызвали на допрос - уже является логическим действием власти.

- Мы не знаем, какие ему вопросы задают, какие факты будут с ним обсуждать. Вызвать на допрос – это одно, теперь посмотрим, что по итогу официально объявят правоохранительные органы. Мы не должны забывать, что есть тайна следствия и презумпция невиновности, - отметил эксперт.

Мамытканов считает, что общественность должна набраться терпения, но при этом продолжать "подгонять" следствие.

- Вопрос затянется. Чтобы Матраимову вменить тяжкие преступления, нужны доказательства. Чтобы их найти, надо столько проверок и экспертиз сделать. Развитие событий будет зависеть от качества проведенного следствия. Но общество еще верит, что государство может навести порядок. Самое главное процесс идет. И его основным драйвером является общественное мнение, - заключил политолог.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383667
Теги:
ГКНБ, коррупция, Кыргызстан, следствие, Максат Мамытканов, Райымбек Матраимов, допрос, Марс Сариев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  