Закончится ли допрос Матраимова его арестом?

Расследование журналистов о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и последующий мирный митинг в Бишкеке с требованием арестовать одного из главных его фигурантов Райымбека Матраимова, возымели достаточно логическое продолжение. Сегодня бывшего замначальника ГТС вызвали на допрос в ГКНБ КР. Пока в качестве свидетеля. Редакция VB.KG побеседовала с политологами на тему, как, по их мнению, будут дальше развиваться события.

- Я думаю, что это расследование не закончится для Райымбека Матраимова арестом, - сказал редакции Марс Сариев, - Он сам говорил ранее, что готов вернуться в страну и ответить на все вопросы. И он может доказать свою невиновность. Возможно, эти схемы в целом окажутся денежными переводами узбекских и уйгурских предпринимателей. Контрабанда на таможне была и есть. Но, что касается обстоятельств убийства Айеркена Саймаити, то лучше подождать, пока турецкие полицейские раскроют это дело.

Политолог уверен, что в деле Саймаити "замешано много политики".

- У нас гигантские серые схемы в энергетики, горнорудке, но им такого внимания никто не придает. Почему все фокусируется на Матраимове? Это расследование, бесструктурное управление митинга через соцсети, говорит о том, что атака идет на президента извне. Жээнбеков сейчас очень тесно работает с Россией, и не занимается проамериканской политикой… Весь этот фокус с гипертрофированностью Матраимова – это попытка повлиять на итог предстоящих выборов. Если Матраимовых выбить из игры, то складывается неоднозначная ситуация, при которой действующая власть вряд ли останется, - рассуждает Сариев.

А вот экс-начальник отдела ГКНБ Максат Мамытканов считает, что делать какие-либо выводы рано. Во всяком случае, говорит он, то что Райымбека Матраимова вызвали на допрос - уже является логическим действием власти.

- Мы не знаем, какие ему вопросы задают, какие факты будут с ним обсуждать. Вызвать на допрос – это одно, теперь посмотрим, что по итогу официально объявят правоохранительные органы. Мы не должны забывать, что есть тайна следствия и презумпция невиновности, - отметил эксперт.

Мамытканов считает, что общественность должна набраться терпения, но при этом продолжать "подгонять" следствие.

- Вопрос затянется. Чтобы Матраимову вменить тяжкие преступления, нужны доказательства. Чтобы их найти, надо столько проверок и экспертиз сделать. Развитие событий будет зависеть от качества проведенного следствия. Но общество еще верит, что государство может навести порядок. Самое главное процесс идет. И его основным драйвером является общественное мнение, - заключил политолог.