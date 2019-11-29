На супруга Ширин Айтматовой пожаловались президенту и генпрокурору (видео)

Житель Бишкека Сергей Гавришев, который ранее жаловался на беззакония со стороны следователя МВД, который, по его словам, действовал вкупе с мужем экс-депутата Ширин Айтматовой Сыргаком Кенжебаевым, обратился с обращением к президенту Сооронбаю Жээнбекову и генпрокурору Откурбеку Джамшитову.

"Я вынужден был к вам обратиться напрямую, поскольку это касается как членов моей семьи, так и судьбы других граждан нашей страны. Также обращаюсь к вам как избиратель, который за вас голосовал. В конце концов как ровесник, мы с вами одного возраста, и прошли один жизненный путь.

Та ситуация, в которой оказались мы, продолжается уже более 6 лет. Речь идет о том, что в отношении моего сына и других лиц возбуждено уголовное дело. При этом следствие опирается на совершенно фальшивые документы.

К сожалению, конца этого дела не видно и в этой связи хотелось бы попросить вашего содействия, чтобы уже наконец поставить точку в этом запутанном деле.

Дело в том, что следователь ГСУ МВД, майор милиции Урмат Баялиев возбудил уголовное дело по подложным документам. Дело было заказным и заказчиком выступил аферист международного уровня Сергей Богданов. В этом ему помогал Сыргак Кенжебаев, который является мужем Ширин Айтматовой и который обеспечивал ему контакты в правоохранительных органах.

Мне хотелось бы привлечь ваше внимание к этим лицам, которые калечат судьбы других людей, используя должностные положения, оказывают физическое воздействие на них и не дают им нормально жить.

Я видел ваше фото с внуком, у меня тоже есть внук. И мне хотелось бы, чтобы нашим внукам в нашей стране жилось комфортно и свободно", - заявил он.

Более полное заявление Виктора Гавришева смотрите в видеоролике VB.KG: