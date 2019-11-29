Уроженка Кыргызстана продала новорожденного ребенка за 150 тысяч рублей

Столичная полиция задержала троих подозреваемых в торговле новорожденным. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агенство отмечает, что с заявлением в полицию обратилась 22-летняя уроженка Кыргызстана, заявившая о похищении ребенка.

"Девушка рассказала, как в конце октября 2018 г. познакомилась в интернете с соотечественниками - 35-летней Галиной и 34-летним Эрмеком, состоящими в браке. В августе текущего года в квартире на ул. Рогожский Вал у приезжей якобы отошли воды, и она позвонила знакомым, на что Галина сказала не вызывать скорую и вместе с мужем отвезла девушку в роддом. После родов у девушки возникли осложнения, потребовалась операция, и ее госпитализировали на две недели. Родившегося мальчика мать передала Галине и Эрмеку, а после выписки потребовала вернуть ребенка, на что Галина ответила, будто мальчик носит их фамилию, а роженица не способна ухаживать за малышом. С тех пор пара якобы скрывалась вместе с сыном приезжей", - цитирует источника агентство.

В ходе проверки выяснилось, что девушка не собиралась воспитывать ребенка и договорилась с супружеской парой о продаже сына. Во время личных встреч чета передала женщине не менее 150 тыс. руб. Злоумышленница родила сына и после выписки добровольно передала его Галине и Эрмеку.

По данному факту 28 ноября возбудили уголовное дело о купле-продаже несовершеннолетнего. Всех трех подозреваемых задержали. С девушкой и супругами проводятся следственные действия.