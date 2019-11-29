Сотрудников ОВД Токмака подозревают в сокрытии факта преступления

Сотрудники ОВД Токмака подозреваются в попытке сокрытия преступления. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, в Токмакскую территориальную больницу с телесными повреждениями (Закрытая черепно-мозговая травма, сотресение головного мозга, ущиб и гематома, склеры правого глаза) обратился гражданин А.А.

"Со слов последнего, травма была получена в результате избиения неизвестными лицами, о чем была сделана соответствующая отметка в журнале учета госпитализированных с травмами криминального характера №25-15.

В целях обеспечения своевременного информирования лечебными учреждениями о фактах поступления граждан с телесными повреждениями криминального характера Токмакская территориальная больница незамедлительно сообщила в ОВД г.Токмок по телефонной линии "102" об этом факте, о чем была сделана соответствующая запись в журнале.

Однако, ответственными сотрудниками ОВД г.Токмак были проигнорированы их прямые функциональные обязанности, и несмотря на наличие поводов к началу досудебного производства, вышеперечисленный факт был укрыт от регистрации в ЕРПП.

Так, Генпрокуратурой КР в целях всестороннего, объективного исследования обстоятельств дела и дачи юридической оценки действиям причастных к данному факту должностных лиц, материалы зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.357 ч.1 (укрытие от регистрации заявления или обращения о совершенном преступлении или проступке, совершенное должностным лицом) УК КР.

Проведение досудебного производства поручено СО ГУ ГКНБ по Чуйской области.

Также, в ЕРПП зарегистрирован ранее укрытый факт по ст.266 ч.1 (хулиганство) УК КР".