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Юная кыргызстанка победила на фестивале русской культуры в Москве

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- Евгений Денисенко
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Участницей IX Международного фестиваля-конкурса русской культуры "Истоки", который проходиk в Москве с 24 по 29 ноября, cтала 14-летняя Айдай Балбаева из Кыргызстана. Этот фестиваль собрал исполнителей, выступивших в различных жанрах из 16 стран.

Цели и задачи такого фестиваля, как сообщили в его оргкомитете, - популяризация и сохранение русской культуры и русского языка в России и за рубежом, развитие практики народной дипломатии, укрепление дружественных межнациональных связей.

Организатором творческого состязания выступает Центр гражданских инициатив "Право на жизнь", при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

За годы существования фестиваля в нём участвовали более десяти тысяч человек из тридцати стран.

В программу нынешнего фестиваля вошли вокальный конкурс, обширная культурная и экскурсионная программа, концертные выступления участников, круглый стол на тему "Сохранение и популяризация русского языка и русской культуры в России и за рубежом", гала-концерт и торжественное награждение участников и победителей. Оценивали их выступления опытные мастера, среди которых немало лауреатов международных вокальных конкурсов, педагоги, музыканты и композиторы из США, Франции, Германии, других стран.

Председателем жюри все это время является российский телевизионный продюсер и режиссер Лина Арифулина.

Конкурсанты выступали в различных возрастных категориях. Самой младшая, 4-летняя Анастасия Прохорова, приехала в Москву из Бостона. Айдай Балбаева стала обладательницей Гран-при!

Про нее на сайте фестиваля сообщается, что Айдай является участником популярной в Кыргызстане детской вокальной группы "KGтай", в составе которой становилась лауреатом и дипломантом международных конкурсов. Благодаря своей любви к музыке и пению она с 8-летнего возраста пребывает в творческой атмосфере и в свои 14 лет успела принять участие во многих музыкальных проектах, выступала на больших концертных площадках и стала лауреатом ряда конкурсов и фестивалей в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/383681
Теги:
музыка, Россия, русский язык, фестиваль, Москва, Кыргызстан
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