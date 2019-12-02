Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

На Кумторе пропали рабочие. Премьер-министр поручил МЧС выехать на рудник

184  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По поручению премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева на месторождение Кумтор в Иссык-Кульскую область выехали сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сотрудники госорганов будут выяснять обстоятельства инцидента на местах. Глава правительства поручил предпринять все необходимые меры по поиску пропавших граждан на руднике Кумтор.

Известно, что утром, 1 декабря, пропали двое сотрудников "Кумтора": водитель бульдозера и мастер, дежурившие в ночную смену. По предварительным данным, сотрудники могли пострадать в результате оползня на Кумторе. В настоящее время проводятся поисковые работы. Причины происшествия будут известны позже.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383686
Теги:
Иссык-Кульская область, правительство, оползень, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, Кумтор
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  