На Кумторе пропали рабочие. Премьер-министр поручил МЧС выехать на рудник

По поручению премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева на месторождение Кумтор в Иссык-Кульскую область выехали сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сотрудники госорганов будут выяснять обстоятельства инцидента на местах. Глава правительства поручил предпринять все необходимые меры по поиску пропавших граждан на руднике Кумтор.

Известно, что утром, 1 декабря, пропали двое сотрудников "Кумтора": водитель бульдозера и мастер, дежурившие в ночную смену. По предварительным данным, сотрудники могли пострадать в результате оползня на Кумторе. В настоящее время проводятся поисковые работы. Причины происшествия будут известны позже.