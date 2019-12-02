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"Кумтор Голд Компани": На руднике произошел оползень отвалов пустой породы

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- Оксана Гут
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В ЗАО "Кумтор Голд Компани" прокомментировали ЧП, произошедшее на руднике 1 декабря. В компании признали, что на руднике "Кумтор" произошел оползень отвалов пустой породы.

- Подвижка отвалов произошла на участке отвалобразования в долине ручья Лысый. В результате, два сотрудника компании, работавшие на этом участке, не появились в пункте сбора и считаются пропавшими без вести. Первостепенной задачей Центерры Голд и ЗАО "Кумтор Голд Компани" в данное время является нахождение пропавших без вести сотрудников посредством ведения поисково-спасательных работ, которые были начаты сразу же после происшествия и продолжаются по настоящее время в сотрудничестве с Министерством чрезвычайных ситуаций КР, - отметила представитель компании Марина Гаврилова.

По предварительной информации, 1 декабря в 5.43 утра на руднике "Кумтор" произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. После чего компания начала эвакуацию работников горно-производственного отдела из опасной зоны и незамедлительно остановила все горные работы.

- О произошедшем происшествии компанией сразу были поставлены в известность все надзорные государственные органы, семьи пропавших сотрудников. В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.

Открытые горные работы временно приостановлены и обновляется план горных работ. Компания воздерживается от предоставления информации относительно сроков возобновления горных работ до завершения поисково-спасательных работ и подготовки обновленного плана горных работ, - заключили в ЗАО "Кумтор Голд Компани".


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URL: https://www.vb.kg/383687
Теги:
Иссык-Кульская область, оползень, Кыргызстан, пострадавшие, поиски, Кумтор, МЧС
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