Утечка газа. В некоторых районах Бишкека временно не будет голубого топлива

В некоторых районах столицы временно не будет газа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

- В связи с устранением утечки газа в действующем подземном газопроводе среднего давления по ул. Профессора Зимы и ул. Кокчетавской, с 1 по 6 декабря будет временно приостановлена подача природного газа, в районе ограниченный улицами Тоголок Молдо, М. Ганди, Саадаева и большим чуйским каналом (БЧК), а также в микрорайонах "Көлмө", "Салам-Алик", "Щербакова", - говорится в сообщении.

Всего без газа останется 5001 абонент.

Филиал "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит свои извинения за причинённые неудобства.