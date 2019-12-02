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Утечка газа. В некоторых районах Бишкека временно не будет голубого топлива

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- Оксана Гут
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В некоторых районах столицы временно не будет газа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

- В связи с устранением утечки газа в действующем подземном газопроводе среднего давления по ул. Профессора Зимы и ул. Кокчетавской, с 1 по 6 декабря будет временно приостановлена подача природного газа, в районе ограниченный улицами Тоголок Молдо, М. Ганди, Саадаева и большим чуйским каналом (БЧК), а также в микрорайонах "Көлмө", "Салам-Алик", "Щербакова", - говорится в сообщении.

Всего без газа останется 5001 абонент.

Филиал "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит свои извинения за причинённые неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/383688
Теги:
мэрия, отключение газа, Бишкек, Кыргызстан
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