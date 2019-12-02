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Военнослужащий МВД КР Авазбек Аманбеков стал чемпионом мира по кикбоксингу

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- Оксана Гут
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Военнослужащий Военной службы внутренней безопасности МВД КР стал чемпионом мира по кикбоксингу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

30 ноября командир группы по видам единоборства Военной службы внутренней безопасности МВД Кыргызской Республики старший лейтенант Аманбеков Авазбек Аманбекович в финальном поединке Чемпионата мира по кикбоксингу, который прошел в городе Анталия (Турция) стал чемпионом мира в весовой категории 57 кг.

Достигнутые победы мастера спорта международного класса Кыргызской Республики по кикбоксингу Авазбека Аманбекова:

-Чемпионат мира по кикбоксингу -2013 г. (Турция, г. Анталия,1-место) ;

- Кубок мира по кикбоксингу- 2014 г. ( Россия, г. Анапа, 1- место);

-Чемпионат Азии по кикбоксингу -2015 г. (Индия, г. Пуна, 2 –место) ;

-Чемпионат мира по кикбоксингу -2015 г. (Сербия,г. Белгород ,2-место);

-Чемпионат мира по ушу –сань-да -2015 г. (Индонезия, г.Джакарта,3-место);

- Кубок мира по ушу сань-да - 2016 г. ( Китай, г. Сиань, 1- место);

- Чемпионат Азии по кикбоксингу -2017 г. (Туркм. г. Ашхабад, 1 –место) ;

-Азиаские игры в помещениях Туркменистан -2017 г. (г. Ашхабад, 1 –место) ;

- Чемпионат Азии по кикбоксингу -2018 г. (г. Чолпон-Ата 1-место);

- Чемпионат мира по кикбоксингу -2019 г. (Босния, г. Сараево, 1 –место).

Справочно:

Аманбеков Авазбек Аманбекович родился 16 апреля 1991 году в городе Ош, Ошской области, по национальности – кыргыз, окончил среднюю школу № 57 Бишкека с золотою медалью в 2009 году.

В 2014 году закончил Кыргызскую Государственную Юридическую Академию по специальности – юриспруденция.

В ряды Вооруженных Сил Кыргызской Республики призван в мае 2016 года.

В настоящее время проходит действительную военную службу на должности командира группы по видам единоборств в войсковой части 714 Военной службы внутренней безопасности МВД Кыргызской Республики. Женат.

Получил благодарность от премьер-Министра Кыргызской Республики в 2017 году.


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Теги:
кикбоксинг, спорт, Кыргызстан, МВД
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