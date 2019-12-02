Кыргызстан включится в разработку стратегии Ассамблеи народов Евразии

Специальная сессия Ассамблеи народов Евразии (АНЕ) под названием "Гуманитарные аспекты интеграции: мировой опыт и евразийская практика" состоялась в Москве. Она прошла в рамках 14-й ежегодной международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".

Выступивший на сессии генеральный секретарь АНЕ, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов призвал все страны-участницы АНЕ (среди них и Кыргызстан, который входит в число государств, стоявших у истоков создания этой организации) принять активное участие в разработке стратегии Ассамблеи на ближайшие пять лет и в последующей реализации этого документа.

"Второй год подряд на базе экономической конференции проходит предметная дискуссия по гуманитарным аспектам интеграции на евразийском пространстве. Речь идет, в том числе, о приумножении опыта международного сотрудничества, о защите интересов граждан, о роли и инструментах народной дипломатии, возможностях общественных организаций в расширении международного диалога и партнерства. Ассамблея уже состоялась как организация, объединяющая разные народы Евразии. Мы привлекаем много людей, которые искренне и бескорыстно готовы работать на продвижение идей мира, дружбы и сотрудничества на всем нашем большом континенте", - заявил Бельянинов.

Теперь, по его словам, Ассамблея должна расширять присутствие на международном пространстве и активнее сотрудничать с государственными и негосударственными институтами разных стран, с надгосударственными международными структурами. Эти цели и задачи необходимо отразить и в стратегии АНЕ, которая должна быть выработана коллективными усилиями.

Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, вице-президент Ассоциации Франко-российский диалог Бернар Лозе охарактеризовал команду Ассамблеи как "людей, которые нацелены на улучшение цивилизации". "Мы несем месседж дружбы и гармонии, - сказал Бернар Лозе. – Евразии нужна не только экономическая интеграция, но прежде всего гуманитарная".

В ходе последующей дискуссии, участие в которой приняли и представители Кыргызстана, был обсужден широкий круг различных аспектов сотрудничества, озвучены или намечены новые совместные проекты в рамках АНЕ.

Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" был учрежден 27 мая 2017 года в Москве на первом ее съезде. Участие в нем приняло более 2500 представителей из 67 стран континента, включая Кыргызстан. Заявлено, что АНЕ задумана как площадка для объединения усилий неправительственных организаций и бизнес-сообществ в развития интеграционных процессов, утверждении идей миротворчества и укрепления добрососедских и деловых отношений. А также призвана стать важным инструментом общественной дипломатии и повышения ее роли в условиях формирования многополярного мира. На сайте АНЕ сообщается, что особую роль в его популяризации сыграл ряд созданных на национальном уровне структур, в числе которых - Ассамблея народа Кыргызстана.