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В России нашли останки бойцов из Кыргызстана. Родных просят откликнуться

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- Светлана Лаптева
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В одной воронке в деревне Дурнево Колпнянского района Орловсокй области РФ найдены останки бойцов из Кыргызстана, Украины, Грузии, Казахстана, Туркменистан.

В этой связи всех людей просят подключиться к поиску потомков героев, двое из которых из Киргизской ССР. Все они погибли в 1943 году и захоронены в одной воронке, видимо, сразу после боя.

Мы связались с руководителем Поискового движения по Орловской Области Сергеем Щербатовым, который рассказал, что поисковым отрядом "Подвиг" и коллегами из Пензы весной 2019 года в деревне Дурнево Колпнянского района Орловской области Российской Федерации были подняты останки 31 красноармейца в одной воронке и 5 бойцов Красной армии в другой воронке.

- Все они погибли зимой 1943 года в ходе боев с немецко-фашистскими захватчиками. Их захоронение состоится в селе Фошня Колпнянского района Орловской области весной 2020 года. По архивным исследованиям найдено донесение 137 стрелковой дивизии с указанием места захоронения. В связи с чем поисковики просят откликнуться родных и земляков солдат, для того чтобы они смогли принять участие в церемонии торжественного перезахоронения. – рассказал он.

Киргизская ССР:

1. Кокос Янзапов, 1911, род, Фрунзенская обл., Пантубекский (так в документе) район, с/исполком Фрунзенский, к/з "им. Кагановича"

Дата и место призыва: Калининский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Калининский р-н. Последнее место службы штаб 137 сд, воинское звание: красноармеец, дата выбытия не позднее 07.02.1943 Указано, что первичное место захоронения Орловская обл., Колпнянский р-н, Фошнянский с/с, д. Дурнево, северная окраина, с севера шестой во 2 ряду

2. Константин Николаевич Белобородов, 1911 г.р., родился: Фрунзенская обл., г. Токмак, Почтовая, 18 . Дата и место призыва Фрунзенский ГВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., г. Фрунзе .Последнее место службы штаб 137 сд, красноармеец. Дата выбытия не позднее 07.02.1943 Указано, что "первичное место захоронения Орловская обл., Колпнянский р-н, Фошнянский с/с, д. Дурнево, северная окраина, сад, с севера пятый в 3 ряду

Общий список захороненных:

Согласно Донесения о безвозвратных потерях от 18.03.1943 штаба 137 СД захороненными на территории Орловской обл. Колпнянского р\на Фошнянского с/с д. Дурнево (северная окраина) значатся:

1. Мещененков (в донесении Мещенчиков) Дмитрий Михайлович, 1899 г.р. (красноармеец)

Место рождения: Пензенская обл., Свищевский р-н, д. Мосолово Призван Свищевским РВК

Родственники найдены!

2. Сузакпаев Есен, 1915 г.р. (красноармеец) Место рождения: Южно-Казахстанская область (ныне Туркестанская), Мактааральский р-н, Алгабасский с/исполком

Призван Джамбулским РВК Южно-Казахстанской области

Жена - Сузакпаева Аязкул

3. Оконников (Опойников) Петр Васильевич, 1905 г.р. (красноармеец) Место рождения: Свердловская обл., Полевской р-н, с/исполком Полевский Призван Полевским РВК Свердловской области

Жена Оконникова Серафима Ивановна

Также имеется донесение на Опойникова Петра Васильевича, 1905 г.р. Жена - Опойникова София Ивановна проживала по адресу: Полевский р-н, пос. Мыс, ул. Ст.Разина, 12

4. Шинарев Михаил Назарович, 1919 г.р. (ст.сержант) Место рождения: Омская обл., Оконешниковский р-н, с/исполком Сергеевский, д. Сергеевка Призван Оконешниковским РВК Омская области

Отец - Шинарев Назар Александрович

С 20.12.1946 года в братской могиле с.Фошня Колпнянского района Орловкой области значится старший сержант 78СП Пинарев Михаил Назарович, погибший 3.02.1943, также в списке указана сестра Шинарева-Солахненко Мария Назаровна, проживающая по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-н, д.Сергеевка.

5. Никоненко Иван Емельянович, 1908 г.р. (красноармеец) Место рождения: Тамбовская обл., Красногоренский р-н, к/з "Красный Октябрь" Призван Игорьевским РВК

Жена - Никоненко Мария Ивановна

В братской могиле с.Фошня Колпнянского района Орловской области значится Никоненко Иван Емельянович, 1908 г.р., погибший 7.02.1943, также в списке указан сын - Никоненко Н.И., проживавший по адресу: Полтавская обл., Кременчугский р-н, п/о Соловки, 9.02.1989 г. ему Орловским военкоматом высылалось письмо о захоронении в братской могиле

6. Постаногов (Постологов) Петр Степанович, 1922 (красноармеец) Место рождения: Свердловская обл., Кушвинский р-н, с/исполком Осиянский (Остянский), д. Зимияк Призван Кушвинским РВК Свердловской области

Отец - Постаногов Степан Степанович

7. Кейсер Абрам Наумович, 1904 г.р. (красноармеец) Место рождения: Украинская ССР, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Стрижавка Призван Винницким РВК Винницкой обл. Винницкого р-на

Жена - Кейсер Дара Нумовна проживала по адресу: Кубышевская (ныне Самарская) обл., станция Инза

8. Попов (Полов) Козьма (Кузьма) Семенович, 1910 г.р. (красноармеец) Место рождения: Куйбышевская (ныне Самарская) обл., Дубово-Уметский (ныне Волжский) р-н, Яблоневый Овраг Призван Молотовским РВК г.Куйбышев

Жена - Дубова В.И. (в других документах Попова Зинаида Ивановна, адрес совпадает)

В братской могиле д. Андреевка Колпнянского района Орловкой области значится Попов Кузьма Семенович, 1910 г.р., погибший 8.02.1943 (место рождения совпадает)

9. Тищенко Василий Иванович, 1900 г.р. (красноармеец) Место рождения: Украинская ССР, Черниговская обл., Ичнянский р-н, Рожновка Призван Ичнянским РВК Ичнянского р-на

Жена - Тищенко Ульяна Сергеевна

В братской могиле д. Андреевка Колпнянского района Орловкой области значится Тищенко Василий Иванович, 1900 г.р., погибший 9.02.1943, Мать - Тищенко А.С. (адрес совпадает)

10. Маринин Ермолай (Георгий) Федорович, 1909 г.р. (красноармеец) Место рождения: Пензенская обл., Пачелмский р-н (в других сведениях Городищенский р-н), д. Ахматово Призван Городищенским РВК Пензенской обл.

Сестра - Маринина Ефросиния Федоровна

В братской могиле с.Фошня Колпнянского района Орловской области значится Маринин Георгий Федорович, 1909 г.р., погибший 3.02.1943 г. Сестра - ФИО то же, адрес: Пензенская обл. г.Городище

11. Ужембетов (Утембетов, Утамбетов) Примтен (Примбет, Примбей), 1916 г.р. (красноармеец) Место рождения: Узбекская ССР, Каракалпакская АССР, Кегейлинский р-н, аулсовет 5 Призван Качминским РВК

Жена - Башива Анипа (Кегейлинский р-н, к/з Ворошилов)

12. Тихонов Владимир Иванович, 1923 г.р. (красноармеец) Место рождения: Красноярский край, Ачинский р-н (Большеулуйский), с/исполком Симовский, д. Красновка Призван Ачинским РВК

Отец - Тихонов Иван Иванович

13. Канакин Павел Афанасьевич, 1907 г.р. (1918 г.р) (мл.сержант) Место рождения: Хабаровский край, Бикинский р-н, с. Покровка Призван Бикинским РВК Жена - Канакина Марфа Филипповна

14. Половинкин Андрей Иванович, 1917 г.р. (1916 г.р.) (красноармеец) Место рождения: Тамбовская обл., Лысогорский р-н

(ныне Сосновский), с/исполком Троицко-Вихляйский Призван 28.10.1941 Лысогорским РВК

Мать - Половинкина Ефросинья Андреевна

Отец- Половинкин Иван Александрович (Алексеевич)

15. Орозалин Тиляубак (Тюлюбек, Тулеубек), 1916 г.р. (красноармеец) Место рождения: Казахская ССР, Семипалатинская обл., Абайский р-н, с. Караул, к/з "Олтобай" (к/з им.Олджовки) Призван 1942 Абайским РВК

Отец - Актуранов (Окбурганов) Орзано (Оразай)

Мл. лейтенант Оразалин Тюлюбек, 1916 г.р. значится прибывшим в 1945 г. в 7 зсп 1 зсд, также Оразалин Тулеубек, 1916 г.р. (место рождения совпадает) награжден Орденом Отечественной войны II степени

16. Янзапов (Янзанов, Янзаков) Кокос, 1911 г.р. (красноармеец) Место рождения: Киргизская ССР, Фрунзенская обл. (ныне Чуйская), Пантубекский р-н (Помировский р-н), с/исполком Фрунзенский, к/з "им. Кагановича" (к/з Калинина) Призван Калининским РВК (ныне Жайылским) Фрунзенской обл.

Жена - Акмабу (Амангу) 17. Суалиев Джакан, 1910 г.р. (красноармеец) Место рождения: Торунзовская обл., Сталинский р-н, к/з им. "Сталина" (???) Призван Сталинским РВК (?) Отец - Жакиянкуму

В братской могиле с.Фошня Колпнянского района Орловской области значится Судалев Джаки, 1910 г.р. (место рождения - Киргизская ССР, Базарско-Курганская обл., ст. Александровка), погибший 3.02.1943 г. и перезахороненный из д. Дурнево

18. Комидов Шамбат, 1922 г.р. (красноармеец) Место рождения: Грузинская ССР, г. Тифлис (ныне Тбилиси), Борчалинский р-н, стан. Сандар, с. Себаксит Призван Борчалинским РВК

19. Нохрин Иван Андреевич, 1909 г.р. (красноармеец) Место рождения: Кировская обл., Кильмезский р-н, с/с Жирновский, д.Малые Малыши Призван Кильмезским РВК Отец - Нохрин Андрей Григорьевич

20. Колондоров Шери (Шерип), 1910 г.р. (1916 г.р.) (красноармеец) Место рождения: Узбекская ССР, Кара-Калпакская АССР (ныне Каракалпакстан), Шабазский р-н, с/исполком Хоноябский Призван 26.06.1942 Шабазским РВК

Жена - Аленова, с/с Ханян (?)

21. Тилявов Панджи, 1915 г.р. (красноармеец) Место рождения: Узбекская ССР, Сурхандарьинская обл., Шерабадский р-н, с. Ширдисан Призван Шерабадским РВК

22. Сеткембетов (Сектембетов) Буряз, 1916 г.р. (красноармеец) Место рождения: Узбекская ССР, Кара-Калпакская АССР (ныне Каракалпакстан), г. Нукус, Нокотиров, 34 Призван Нукусским ГВК

23. Ларин Яков Васильевич, 1898 г.р. (красноармеец) Место рождения: Курская обл., Хомутовский р-н, с.Хомутовка

Призван Хомутовским РВК

Жена - Ларина Мария Федотовна

В братской могиле с. Фошня Колпнянского района Орловской области значится Ларин Яков Васильевич, погибший 3.02.1943 (ФИО жены то же) и перезахороненный из д. Дурнево

24. Дарьев Дмитрий Васильевич (красноармеец) Место рождения: Казахская ССР, Семипалатинская обл., Урджарский р-н, с. Урджар, Кирова, 62 Призван Урджарским РВК

Отец - Василий Иванович

25. Белобородов Константин Николаевич, 1911 г.р. (красноармеец) Место рождения: Киргизская ССР, Фрунзенская обл. (ныне Чуйская), г. Токмак, Почтовая, 18 Призван Фрунзенским ГВК,

Жена - Белобородова Анна Григорьевна 26. Терехин Николай Андреевич, 1921 г.р. (красноармеец) Место рождения: Вологодская обл., Сямженский р-н, с/исполком Устьрецкий, д. Лелековская (ныне Ногинское с/поселение) Призван: Сямженским РВК

Отец - Терехин Андрей Евгеньевич

В братской могиле с. Вороново Колпнянского района Орловской области значится Терехин Николай Андреевич, погибший 6.02.1943 (адрес тот же)

Первичное место захоронение также указано - Дросковский р-н (ныне Колпнянский), д.Кочки 27. Имангалиев Утек (Утеп), 1897 г.р. (1898 г.р.) (красноармеец) Место рождения: Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл., Чапаевский р-н (ныне Акжаикский), с. Сасникул Призван Чапаевским РВК

Захороненным в Дросковской (ныне Колпнянском) р-не д.Кочки значится Имангалиев Утеп, 1897 г.р. (адрес совпадает), сестра - Саипова Айман

И еще 4 бойцов не опознаны.


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Теги:
ВОВ, погибшие, Россия, Кыргызстан, поиски
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