ГКНБ допросит всех, кто может быть связан с выводом $700 млн из КР

Сотрудники ГКНБ в ходе расследования дела Айеркена Саймаити намерены допросить всех лиц связанных с ним и с выводом из КР сотен миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Межведомственной следственной группой проводится досудебное производство, зарегистрированное Генеральной прокуратурой КР в АИС ЕРПП по статье 39 и 130 ч.1 (Покушение на убийство) УК КР по материалам журналистского расследования.

В целях обеспечения открытого, всестороннего и объективного расследования проводятся все необходимые следственные действия.

Сегодня, 2 декабря, на допрос приглашены журналисты "Радио Азаттык", в том числе автор расследования Али Токтакунов. Кроме того, будут приглашены депутаты ЖК КР Алтынбек Сулайманов, Дуйшон Торокулов, экс-депутат Ширин Айтматова, гражданские активисты и члены рабочей группы по проведению инаугурации Президента КР Фарид Ниязов, Мухаммедкалый Абылгазиев, Турдуназир Бекбоев и другие.

В настоящее время продолжается досудебное производство.

В рамках досудебного производства приглашаем всех граждан, обладающих сведениями о коррупционных схемах в таможенных органах и причастных должностных лиц для дачи официальных показаний, а также просим предоставить все имеющиеся материалы по данному факту или обращаться по телефонам Дежурной части ГКНБ КР: 0 (312) 66-04-75; 0 (312) 62-65-04.

О ходе расследования будем постоянно информировать общественность.