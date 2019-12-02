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ГКНБ допросит всех, кто может быть связан с выводом $700 млн из КР

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники ГКНБ в ходе расследования дела Айеркена Саймаити намерены допросить всех лиц связанных с ним и с выводом из КР сотен миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Межведомственной следственной группой проводится досудебное производство, зарегистрированное Генеральной прокуратурой КР в АИС ЕРПП по статье 39 и 130 ч.1 (Покушение на убийство) УК КР по материалам журналистского расследования.

В целях обеспечения открытого, всестороннего и объективного расследования проводятся все необходимые следственные действия.

Сегодня, 2 декабря, на допрос приглашены журналисты "Радио Азаттык", в том числе автор расследования Али Токтакунов. Кроме того, будут приглашены депутаты ЖК КР Алтынбек Сулайманов, Дуйшон Торокулов, экс-депутат Ширин Айтматова, гражданские активисты и члены рабочей группы по проведению инаугурации Президента КР Фарид Ниязов, Мухаммедкалый Абылгазиев, Турдуназир Бекбоев и другие.

В настоящее время продолжается досудебное производство.

В рамках досудебного производства приглашаем всех граждан, обладающих сведениями о коррупционных схемах в таможенных органах и причастных должностных лиц для дачи официальных показаний, а также просим предоставить все имеющиеся материалы по данному факту или обращаться по телефонам Дежурной части ГКНБ КР: 0 (312) 66-04-75; 0 (312) 62-65-04.

О ходе расследования будем постоянно информировать общественность.


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URL: https://www.vb.kg/383697
Теги:
ГКНБ, СМИ, следствие, допрос, Айеркен Саймаити
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Комментарии
Гаухар
02.12.2019, 13:51

они продадут даже душу дьяволу, лишь бы узнать что нибудь себе выгоднее, и пользоваться ситуацией когда нужно при этом поменяв это на все 200 градусов

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Гоша
02.12.2019, 14:19

Люди и журналисты дали просто "наводку", если говорить другим словами. То есть, дали приблизительную схему работы контрабанды на Юге... После того ГКНБ останется просто создать самостоятельный "источник информации"". после чего вести  уг. дело САМОСТОЯТЕЛЬНО!

Но если они теперь будут людей и журналистов "ТАСКАТЬ" по кабинетам, то это означает их "ЗАТАСКАТЬ", что они  не будут рады тому, что ГКНБ взялось за дело!

И по этой причине люди узнают одно из двух вещей:

1) ГКНБ хочет расследовать и  и"раскрыть" этуц преступную схему по контрабанде, или:,

2) ГКНБ хочет замучать и затаскать свидетелей и инофрматоров по ктабинетам и вызовам, чтобы  НЕ расследовать уголовное дело по РАИМА,  наоборот "забюрократить" дело и привексти его к прекращению раследолвания из-за, чкобы, нелостоверны данных и ложных доказательств!

НЕ НАДО МУЧАТЬ людей допросами! НЕ ТАСКАЙТЕ ИХ по кабинетам! Вам дали все данные, и вы теперь САМОСТОЯТЕЛЬНО это расследуйте!

Если ГКНБ теперь будет прикрывать Раима и президента, то он и будет теперь делать все наоборот: мучать журанлистов, а не раследоватиь Ракима и ко!!!

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