Ограничить движение авто. В КР требуют кардинально бороться со смогом

Обеспокоенные экологической ситуацией в Бишкеке граждане создали петицию и начали сбор подписей для обращения в госорганы. Люди требуют, чтобы власти приняли кардинальные меры по борьбе с загрязнением воздуха в Бишкеке.

Так, активисты отмечают, что на экологическую ситуацию в столице негативно влияют три фактора: ТЭЦ Бишкека, автомобильный транспорт и частные жилые дома, которые отапливаются в зимний период углем и бытовым мусором.

В петиции активисты требуют, чтобы правительство исполнило следующие меры:

1. Создание межведомственной комиссии, с включением независимых экспертов, экологов, представителей гражданского общества, СМИ, по проверке состояния городской ТЭЦ, с оценкой работы фильтров, их срока эксплуатации и времени замены, а также качества и состава сжигаемых углей.

2. Министерству Здравоохранения КР предоставить данные по заболеваемости жителей г. Бишкек, связанных с качеством воздуха, и меры, предпринимаемые МинЗдравом по уменьшению этой заболеваемости.

3. ГАООСиЛХ предоставить перечень выданных разрешений на выброс загрязняющих веществ по г. Бишкеку, и обоснования, по которым были выданы такие разрешения ( в 2018 году ГАООСиЛХ выдал в целом 684 таких разрешения)

4. В настоящее время необходимо более качественно и тщательно проводить тех.осмотр автомашин, с проверкой именно комплектации и функционирования тех частей автомобиля, которые ответственны за очистку выхлопных газов ( катализатора). Как говорят, чаще всего водители просто выбрасывают эту часть автомашины. Создать комиссию по качеству проведения техосмотра единиц транспорта в г. Бишкек

5. Мэрии г. Бишкек принять меры по ограничению автомобильного потока в столице, особенно в центре города. Во всех соседних республиках вводят ограничения на заезд иногородних машин или старых машин в столицу. Это предупреждает создание пробок и положительно влияет на качество атмосферного воздуха в столице. Также надо запретить курсирование маршруток в центре города. Ни в одной соседней столице нет такого, чтобы маршрутки ездили по центру города. Одновременно необходимо улучшить и расширить количество общественного транспорта ( автобусов и троллейбусов) по городу.

6. Ввести административную ответственность за сжигание отходов жителями частного сектора и банями. Проводить рейды по частным домам и баням и штрафовать в случае нарушения данного правила.

7. Перевести постепенно жителей частного сектора на отопление газом и возобновляемыми источниками энергии, вводить культуру энергосбережения жителями города.