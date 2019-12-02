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Ограничить движение авто. В КР требуют кардинально бороться со смогом

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- Екатерина Улитина
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Обеспокоенные экологической ситуацией в Бишкеке граждане создали петицию и начали сбор подписей для обращения в госорганы. Люди требуют, чтобы власти приняли кардинальные меры по борьбе с загрязнением воздуха в Бишкеке.

Так, активисты отмечают, что на экологическую ситуацию в столице негативно влияют три фактора: ТЭЦ Бишкека, автомобильный транспорт и частные жилые дома, которые отапливаются в зимний период углем и бытовым мусором.

В петиции активисты требуют, чтобы правительство исполнило следующие меры:

 1. Создание межведомственной  комиссии, с включением независимых экспертов, экологов, представителей гражданского общества, СМИ,  по проверке состояния городской ТЭЦ, с оценкой работы фильтров, их срока эксплуатации и времени замены, а также качества и состава сжигаемых углей.

2.      Министерству Здравоохранения КР  предоставить данные по заболеваемости жителей г. Бишкек, связанных с качеством воздуха, и меры, предпринимаемые МинЗдравом по уменьшению этой заболеваемости.

3.      ГАООСиЛХ  предоставить перечень выданных разрешений на выброс загрязняющих веществ по г. Бишкеку, и обоснования, по которым были выданы такие разрешения ( в 2018 году ГАООСиЛХ выдал в целом 684 таких разрешения)

4.      В настоящее время необходимо более качественно и тщательно проводить тех.осмотр автомашин, с проверкой  именно комплектации и функционирования  тех частей автомобиля, которые ответственны за очистку выхлопных газов ( катализатора). Как говорят, чаще всего водители просто выбрасывают эту часть автомашины. Создать комиссию по качеству проведения техосмотра единиц транспорта в г. Бишкек 

5.      Мэрии г. Бишкек принять меры по ограничению автомобильного потока в столице, особенно в центре города. Во всех соседних республиках вводят ограничения на заезд иногородних машин или старых машин в столицу. Это предупреждает создание пробок и положительно влияет на качество атмосферного воздуха в столице. Также надо запретить курсирование маршруток в центре города.  Ни в одной соседней столице нет такого, чтобы маршрутки ездили по центру города.  Одновременно необходимо  улучшить и расширить  количество общественного транспорта  ( автобусов и троллейбусов) по городу.

6.      Ввести административную ответственность  за сжигание отходов жителями частного сектора и банями. Проводить рейды по частным домам и баням и штрафовать в случае нарушения данного правила.

7.      Перевести постепенно жителей частного сектора на отопление газом и возобновляемыми источниками энергии, вводить культуру энергосбережения жителями города.


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URL: https://www.vb.kg/383700
Теги:
транспорт, экология, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, общественный транспорт, ГАООС и ЛХ, ТЭЦ
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