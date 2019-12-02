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Раввин и депутат Бундестага поблагодарили кыргызстанцев за борьбу с ЛГБТ

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- Бакыт Стамов
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Исполнительный директор движения "Евреи Торы за порядочность и помощь в спасении наших детей", раввин и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Носон Шмуль Лайтер поблагодарил кыргызстанцев за противостояние ЛГБТ и абортам. Обращение раввина из США редакции VB.KG передали в общественной организации.

"Страна определяется не только тем, что она делает, но и тем, что она терпит", начал свое обращение религиозный деятель.

"Эта пословица применяется к ряду политик государств, а именно:

Заказное убийство правительства ("от колыбели до могилы") - то есть легализованное самоубийство, эвтаназия и детоубийство в утробе матери (аборт);

Торговля людьми - будь то уголовно-правовая, корпоративная (например, через Big Tech) или правительственная (например, призыв женщин в армию);

Торговля частями тела человека (часто связанные с легализованной картелью абортов);

ЛГБТ и другая антибиблейская идеологическая обработка в сфере образования и рабочей силы;

Содомитская политика, однополые союзы или "браки", парады ЛГБТ сообщества, терпимость к рассказам о "семейном счастье" моральных и духовных извращенцов, усыновление детей ЛГБТ-парами, отдельные туалеты для трансгендеров и трансгендерная медицинская мания. Таковы цели международных "левых", ненавидящих Бога", - написал Носон Шмуль Лайтер.

Также он дал несколько полезных рекомендаций по противодействию этим пагубным воздействиям:

- Основная стратегия международных аморальных левых состоит в том, чтобы командовать образованием. Не давайте им возможности двигаться ни на один дюйм;

- Они используют каждый компромисс с нравственными людьми как возможность агитировать за еще один копромисс;

- Самый воинствующий и яростный элемент международного подрывного движения - это ЛГБТ-движение.

Также посредством видеообращения к кыргызстанцам обратился депутат германского парламента и член Совета ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Вальдемар Гердт, который отметил важность этой темы и поблагодарил активистов из КР за поддержку семейным ценностям.

Более полное обращение депутата Бундестага Вальдемара Гердта можно прослушать ниже:


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URL: https://www.vb.kg/383703
Теги:
Германия, Израиль, ЛГБТ, Кыргызстан, Депутат
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