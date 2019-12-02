Раввин и депутат Бундестага поблагодарили кыргызстанцев за борьбу с ЛГБТ

Исполнительный директор движения "Евреи Торы за порядочность и помощь в спасении наших детей", раввин и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Носон Шмуль Лайтер поблагодарил кыргызстанцев за противостояние ЛГБТ и абортам. Обращение раввина из США редакции VB.KG передали в общественной организации.
"Страна определяется не только тем, что она делает, но и тем, что она терпит", начал свое обращение религиозный деятель.
"Эта пословица применяется к ряду политик государств, а именно:
Заказное убийство правительства ("от колыбели до могилы") - то есть легализованное самоубийство, эвтаназия и детоубийство в утробе матери (аборт);
Торговля людьми - будь то уголовно-правовая, корпоративная (например, через Big Tech) или правительственная (например, призыв женщин в армию);
Торговля частями тела человека (часто связанные с легализованной картелью абортов);
ЛГБТ и другая антибиблейская идеологическая обработка в сфере образования и рабочей силы;
Содомитская политика, однополые союзы или "браки", парады ЛГБТ сообщества, терпимость к рассказам о "семейном счастье" моральных и духовных извращенцов, усыновление детей ЛГБТ-парами, отдельные туалеты для трансгендеров и трансгендерная медицинская мания. Таковы цели международных "левых", ненавидящих Бога", - написал Носон Шмуль Лайтер.
Также он дал несколько полезных рекомендаций по противодействию этим пагубным воздействиям:
- Основная стратегия международных аморальных левых состоит в том, чтобы командовать образованием. Не давайте им возможности двигаться ни на один дюйм;
- Они используют каждый компромисс с нравственными людьми как возможность агитировать за еще один копромисс;
- Самый воинствующий и яростный элемент международного подрывного движения - это ЛГБТ-движение.
Также посредством видеообращения к кыргызстанцам обратился депутат германского парламента и член Совета ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Вальдемар Гердт, который отметил важность этой темы и поблагодарил активистов из КР за поддержку семейным ценностям.
Более полное обращение депутата Бундестага Вальдемара Гердта можно прослушать ниже: