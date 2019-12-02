Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В новом парке на Южных воротах будет высажено около 900 деревьев

56  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новое общественное пространство появится на пересечении улиц Токомбаева и Байтик Баатыра, напротив парка имени Дайыра Асанова (Победы) на Южных воротах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

- Мы уже начали копать траншеи под электрические кабели для освещения парка, готовимся к устройству фундамента входной зоны, - отметили в муниципалитете.

Площадь парка более десяти гектаров. Он будет тематическим, в перспективе в нем планируется разместить стелу в память о трагических событиях 1916 года.

В парке запланированы три фонтана, беседки и прогулочные тропы, а также велодорожка. Освещать парк будут порядка 200 фонарей.

Предусмотрено и обновление зеленого фонда. В парке будет высажено более 900 деревьев и кустарников. Среди них крымская сосна и тянь-шаньская ель, платан восточный, клен остролистый, береза, туя смарагд и другие. Площадь цветочных клумб составит 1700 квадратных метров, газона – 79365 квадратных метров, это почти 8 гектаров.

В парке предусмотрены общественные туалеты и парковочные места, в том числе специально оборудованные для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Возводит парк строительная компания "Ак Ниет Курулуш", сметная стоимость 74,7 миллионов сомов, средства выделены из городского бюджета.

Подрядчики обещают завершить строительство и благоустройство парка до конца следующего года.

В мэрии напомнили, что совсем недавно заложили капсулу на месте будущего парка на пересечении улиц Манаса и Боталиева (Щербакова), где будет высажено порядка 300 деревьев: липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб бореальный, клен остролистный и другие.

Увеличение парковых зон - часть системных мероприятий для улучшения воздуха в столице.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383705
Теги:
мэрия, экология, парк, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  