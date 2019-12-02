В новом парке на Южных воротах будет высажено около 900 деревьев

Новое общественное пространство появится на пересечении улиц Токомбаева и Байтик Баатыра, напротив парка имени Дайыра Асанова (Победы) на Южных воротах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

- Мы уже начали копать траншеи под электрические кабели для освещения парка, готовимся к устройству фундамента входной зоны, - отметили в муниципалитете.

Площадь парка более десяти гектаров. Он будет тематическим, в перспективе в нем планируется разместить стелу в память о трагических событиях 1916 года.

В парке запланированы три фонтана, беседки и прогулочные тропы, а также велодорожка. Освещать парк будут порядка 200 фонарей.

Предусмотрено и обновление зеленого фонда. В парке будет высажено более 900 деревьев и кустарников. Среди них крымская сосна и тянь-шаньская ель, платан восточный, клен остролистый, береза, туя смарагд и другие. Площадь цветочных клумб составит 1700 квадратных метров, газона – 79365 квадратных метров, это почти 8 гектаров.

В парке предусмотрены общественные туалеты и парковочные места, в том числе специально оборудованные для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Возводит парк строительная компания "Ак Ниет Курулуш", сметная стоимость 74,7 миллионов сомов, средства выделены из городского бюджета.

Подрядчики обещают завершить строительство и благоустройство парка до конца следующего года.

В мэрии напомнили, что совсем недавно заложили капсулу на месте будущего парка на пересечении улиц Манаса и Боталиева (Щербакова), где будет высажено порядка 300 деревьев: липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб бореальный, клен остролистный и другие.

Увеличение парковых зон - часть системных мероприятий для улучшения воздуха в столице.