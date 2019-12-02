ГАООСиЛХ: Самый интенсивный источник загрязнения воздуха - автотранспорт

Сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР провели замеры атмосферного воздуха в некоторых районах столицы с помощью беспилотных летательных аппаратов (дрон) и специальных пылемерных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба ГАООС и ЛХ.

В этот раз отобраны пробы атмосферного воздуха на перекрестках Гагарина-Некрасова, Лущихина-Клинская, Месароша-Абдраева, Московская-Уметалиева, Бакаева-Ахунбаева, а также в жилмассивах Арча-Бешик, Ак-Орго и Ак-Ордо.

По результатам проведенных испытаний в отобранных пробах атмосферного воздуха обнаружены превышения максимально-разовой ПДК по следующим ингредиентам в следующих районах:

- Лущихина-Клинская-диоксид азота-3.0 раза, взвешенные вещества: РМ 2,5-7,7 раза, РМ 10-4,2 раза и общая пыль-2,5 раза;

- Месароша-Абдраева-диоксид азота-2,5 раза, взвешенные вещества: РМ 2,5-4,9 раза, РМ 10-2,7 раза и общая пыль-1,6 раза;

- Московская-Уметалиева- диоксид азота-2,3 раза, взвешенные вещества: РМ 2,5-4,5 раза, РМ 10-2,5 раза и общая пыль-1,5 раза;

- Бакаева-Ахунбаева – диоксид азота-2,7 раза, взвешенные вещества: РМ 2,5-4,9 раза, РМ 10-2,7 раза и общая пыль-1,6 раза.

На других точках в отобранных пробах атмосферного воздуха превышения максимально-разовой ПДК не обнаружено и составляет в пределах допустимой нормы.

Пресс-служба ГАООС и ЛХ отмечает, что замеры атмосферного воздуха проводятся по 10 компонентам-трем видам частиц пыли и семи газам: диоксид серы, диоксид азота, диоксид углерода, аммиак, сероводород, сумма углеводородов и другие.

Вместе с тем, сотрудниками ГАООС и ЛХ с помощью многофункционального беспилотного летательного аппарата (дрон) были зафиксированы автомобильные пробки, незаконные парковки, а также нарушение правил дорожного движение.

Все выявленные факты правонарушений на предмет загрязнения экологии и окружающей среды, а также нарушений правил дорожного движения, незаконных парковок, пробок направлены в соответствующие государственные органы (Госэкотехинспекцию, МВД, ГУОБДД и др.) для принятия оперативных мер для привлечения к административной ответственности виновных лиц.

В целях исследования загрязнения атмосферного воздуха в Бишкеке сотрудники ГАООС и ЛХ в рамках реализации плана краткосрочных мер по улучшению экологической ситуации в городе на 2019 год в ближайшее время намерены собрать пробы воздуха и в других центральных улицах, во всех микрорайонах и жилмассивах.

План краткосрочных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек на 2019 год состоит из 12 пунктов. Одним из основных пунктов данного плана является усиление рейда в местах незаконной парковки (в особенности возле рынков, крупных торговых центров, административных и общественных зданий), регулирование движения автотранспортных средств, особенно в час пик инспекторами дорожного движения центральные улицы города, улучшение управления общественным транспортом, для разгрузки центральной части города путем оптимизации и сокращения количества микроавтобусов из городского маршрута, одновременной их замены автобусами большей вместимости на газовом топливе, а также обновление троллейбусного парка и увеличение их количества и троллейбусных линий.

Помимо этого усиление контроля по замеру выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств, проведение мониторинга и видеонаблюдения над объектами, оказывающими вредное воздействие на окружающую среду с помощью многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (дрон), усиление контроля за хозяйствующими субъектами, жилыми домами, саунами и банями по исключению сжигания в печах и котлах отходов производства (швейного производства, автомобильных масел, изделий из пластмассы, каучука, резины автомобильные покрышки, камеры и др.).

Пресс-служба ГАООС и ЛХ отмечает, что автотранспорт в настоящее время является наиболее интенсивным источником загрязнения окружающей среды. Ежегодно общих объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Бишкека составляет 240 тонн, из которых 180 тыс. тонн загрязняющих веществ приходится на автотранспортные средства. Промышленные выбросы составляют только 10% от валового сброса загрязняющих веществ, а почти 90% поступает от автотранспорта. В отработанных автомобильных газах идентифицировано более 60 органических соединений загрязняющих веществ выбрасываемых в окружающую среду.

В связи со сложившийся ситуацией ГАООС и ЛХ включило в план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха на территории города Бишкек вопрос оптимизации и сокращения количество микроавтобусов из городского маршрута, при одновременной замене автобусами большой вместимости и газовых автобусов, а также обновления троллейбусного парка и увеличение их количества и количества троллейбусных линий.