Метод кнута и пряника по–милицейски

В эту субботу ровно месяц, как в Бишкеке заработала обновленная служба патрульной милиции. За это время она показала неплохой результат. К тому же сотрудники вежливо общаются с гражданами, обеспечивают безопасность дорожного движения, патрулируют город, несмотря на наступившие холода.

Общество, за исключением некоторых скептиков, восприняло нововведение с оптимизмом. Да и статистика показывает снижение уровня преступлений в районах, взятых под контроль новой ПСМ. Однако подводных камней у реформы внутренних дел еще предостаточно.

По словам председателя Общественного совета Министерства внутренних дел Ялкуна Даутова, меняться должна не только патрульная милиция, но и само общество.

- Если граждане каждодневно будут нарушать правопорядок и постоянно грубить новым сотрудникам милиции, то и они будут "черстветь" и становиться озлобленными". Есть понятие "служебная деформация": чем больше милиционер работает с преступниками, тем больше ему кажется, что все вокруг преступники. Здесь может сыграть тот же фактор. Поэтому, чем больше граждане будут нарушать общественный порядок, тем больше у нового сотрудника сложится впечатление, что все поголовно нарушители, - говорит корреспонденту "ВБ" Даутов.

Немаловажной функцией патрульной милиции является оперативное реагирование на вызовы и сообщения граждан. С этой целью модернизируется Служба "102", создан цифровизированный командный центр.

- Да, на сотрудников патрульной милиции возложена большая ответственность. Тем не менее не будем забывать, что, кроме кнута, есть пряник: у них существенно повышена заработная плата. Так, сержанты патрульной милиции получат зарплату, равную окладам сотрудников со старшим офицерским званием, причем имеющих большую выслугу лет. Это, по сути, правильно! Работа патрульных сложная, условия жесткие, все время на улице, среди народа, на виду, соответственно, и получать они должны побольше остальных сотрудников милиции. К тому же имеется и коррупционный фактор. Чем чаще сотрудник сталкивается с нарушителем лицом к лицу, тем больше соблазн "взять на лапу", как и желающих "развести все на месте и подешевле", - отмечает Даутов.

Правда, необходимо учитывать и то обстоятельство, что обидеться на государство могут другие сотрудники милиции, работа которых не менее важна и нужна. Например, те же участковые уполномоченные органов ВД. Они тоже постоянно среди народа, занимаются профилактикой и пресечением нарушений и преступлений

- Многие из этих сотрудников ждут с нового года повышения заработной платы примерно на 40 процентов. Принятый новый Закон "О службе в правоохранительных органах Кыргызской Республики" гарантирует им установление окладов наравне с другими сотрудниками правоохранительных органов. Предстоящее повышение коснется всех сотрудников милиции - независимо от того сидят ли они в кабинетах либо целыми днями патрулируют на улице. Однако напрашивается вполне логичный вопрос, а что общество получит взамен? Раз налогоплательщики будут раскошеливаться на сотрудников милиции больше, соответственно, и предъявляемые требования к их работе должны вырасти, - подчеркивает Даутов.

Постановка такого вопроса вполне справедлива. Поэтому хотелось бы, чтобы МВД подняло заработную плату в первую очередь именно "наружным службам", тем, кто повседневно работает "на земле" и решает важные задачи, а также тем, кто проводит расследования по преступлениям и реально их раскрывает.

В соответствии с новым законом теперь каждый сотрудник должен назначаться на должность на конкурсной основе и заключать с МВД 5–летний контракт.

- Этот механизм, прописанный в законе, предусматривает очищение системы органов внутренних дел от "оборотней в погонах" и нечистых на руку сотрудников. Хотелось бы, чтобы он сработал подобающим образом и принес ожидаемые обществом результаты. Необходимо это для того, чтобы МВД не отнеслось к процессу конкурсного отбора на должности формально. Необходимо всех сотрудников вывести за штат и поэтапно набирать сотрудников по конкурсу. Сначала "наружные службы", затем органы следствия и дознания, сотрудников криминальной милиции, - считает Даутов.

По мнению главы ОС МВД, механизм участия гражданского общества в отборе по конкурсу сотрудников патрульной службы апробирован на практике.

- О хороших результатах говорить рано, но общественность положительно воспринимает данную инициативу, да и глава государства поддерживает такие начинания. Считаю, что конкурсные отборы на должности в ОВД должны быть проведены повсеместно, примерно по таким же принципам и правилам, с обязательным участием представителей гражданского общества, в частности членов общественного совета МВД в качестве членов конкурсных комиссий. Так, например, конкурс в патрульную милицию позволил избавиться от сотрудников, которые понятия не имели об основах службы в милиции, не знали своих функциональных обязанностей, были интеллектуально слабы. Тем более что такая картина наблюдается не только в патрульной службе милиции. Много безалаберных и не готовых к службе сотрудников среди участковых уполномоченных, следователей, сотрудников криминальной милиции, часть из которых устроились туда по блату, - говорит Даутов.

Новый Закон "О прохождении службы в правоохранительных органах" должен дать старт процессу очищения всей системы милиции от случайных людей. Тех же участковых необходимо набрать по справедливому и прозрачному конкурсу, еще раз отучить на курсах повышения квалификации, заключить с ними контракт, предупредить о новых правилах игры. Только после утверждения в должности повышать заработную плату.

- Конечно, предлагаемый нами механизм не идеален. Но участие гражданского общества в повсеместном конкурсном отборе сотрудников ОВД само по себе будет "психологическим месседжем". Общество создает свою милицию и будет отвественно за нее, а также будет допущено к процессу очищения МВД. И если такой подход не сработает, винить обществу останется только себя. Так мы сможем стать первопроходцами в этом деле и показать пример другим государствам, - заключил Ялкун Даутов.

справка "ВБ"

В новое подразделение МВД набрали около 600 сотрудников. Часть из них уже прошла обучение. Вакантными остаются еще 249 мест. Зарплата рядового сотрудника ПСМ составляет более 20 тысяч сомов.