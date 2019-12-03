Дня неизвестного солдата в Кыргызстане нет, но есть пропавшие без вести

Несколько лет назад в России был принят Указ, согласно которому 3 декабря отмечается как День неизвестного солдата. В этот день поисковики приходят к братским захоронениям известных и неизвестных солдат, ведь многие фамилии и имена вернуть из небытия помогли именно поисковые группы, отряды энтузиастов-поисковиков.

В Кыргызстане такого дня в календаре нет, но есть тысячи погибших, места захоронения которых неизвестны, и тысячи пропавших без вести.

По большому счету поисковая работа - это дело не только самих поисковиков, а дело всего общества и государства. Активность в этом деле - показатель здоровья общества, желание помнить и чтить историю - норма поведения.

Все ли вы сделали, чтобы стало меньше неизвестных солдат? Помните ли своих дедов? Ищете ли тех, кого завещали найти твои бабушка, дедушка? Тех, у кого никого не осталось - потому что юными были, безусыми, не успевшими пожениться и оставить детей после себя. Оставили только мир, жизнь и свое мужество сопротивления фашизму.

Все они были и остаются известными - с именами и фамилиями, все они уходили из наших сел и городов. Это мы, те кто не убиты, живем и позволяем давать своей душевной черствости разные названия: неизвестный, пропавший без вести...

Искать надо всем миром, всей душой народа, также как воевали - все вместе.

Войны заканчиваются тогда... когда похоронен последний солдат, а может вернее когда похоронен и увековечен. А раз это не так, пока тысячи детей и внуков погибших и пропавших без вести уроженцев Киргизской ССР и других бывших республик не знают, где же похоронены воины, защитившие отечество, значит та война не окончена.

И поисковая работа - это война за память и за жизнь, за честное имя деда и всего твоего рода. И где бы не работал поисковик: в поле или архиве - находя новое имя и фамилию - он возвращает солдат с войны и закрывает зияющую брешь беспамятства.

И чем меньше этих дыр, тем легче стране, народу, роду идти в будущее, потому что меньше долгов: моральных, психологических. И на душе легче.

Поисковики "из настоящих" живут на разрыв, на пределе. И каждый боится, что не хватит жизни, чтобы побороть всех чиновников и еще живым детям полегших на той войне назвать место гибели их отца... И не хватит сил сверить архивы и отдать информацию в люди... Или отыскать своего солдата...

Сегодня не нужны громкие слова - слишком рано, слишком мало сделано. Просто зажгите свечу, выньте фотографии из семейного архива и вспомните... а потом попробуйте что-то сделать для них.

Координатор поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" Светлана Лаптева +996-555-923-603 ptahasvet@mail.ru