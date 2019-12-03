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Водительские права нового образца начнут выдавать со следующей недели

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- Екатерина Улитина
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Со следующей недели в Кыргызстане планируют начать выдавать водительские удостоверения нового образца. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГРС.

В настоящее время идет заключительный этап подготовки к обеспечению граждан водительскими удостоверениями.

По данным Государственной регистрационной службы (ГРС), бланки нового образца для водительских удостоверений будут стоит в 9 раз дешевле, чем старые. Их стоимость составит 100 сомов 86 тыйынов. Окончательная цена водительских прав, с учетом банковских услуг и услуг по персонификации, составит около 600 сомов, тогда как раньше водители оплачивали за права примерно 1700 сомов.

Кроме того, в ГРС отметили, что водительские права нового образца будут иметь улучшенный дизайн и более 20 элементов защиты. Кроме того, использование качественных материалов и оборудования предотвратит выгорание документов.

- Водительские права будут изготавливать централизовано в Бишкеке. Готовые документы будут передаваться в регионы через систему "Кыргызпочтасы". Срок изготовления и доставки составит 3 дня, - прокомментировали в пресс-служба ГРС,

Для водителей, которым необходимо заменить временные водительские права на постоянные, будет работать отдельный кабинет.

Напомним, в августе 2019 года ГРС провела тендер на изготовление бланков для водительских удостоверений. По итогам тендера, национальные водительские права будет печатать банкнотная фабрика Национального банка Казахстана, ОсОО "Гознак" - печатает бланки для водительских прав международного образца.


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URL: https://www.vb.kg/383726
Теги:
ГРС, тендер, Кыргызстан, водительское удостоверение, новые права
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