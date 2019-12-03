Аскара Салымбекова и Каныбека Осмоналиева наградили в РФ премиями

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Общероссийской общественной премии "Национальное величие". Памятной награды удостоился и ряд граждан Кыргызстана.

Эта программа была учреждена в 2005 году по инициативе ОО "Деловая Россия", при поддержке Госдумы РФ. "Национальное величие" является одной из самых авторитетных независимых общественных премий на территории СНГ, за прошедший период ее получали многие известные деятели культуры, медицины, спорта, политики, экономики, других сфер.

На сей раз она присуждалась в связи с пятилетием создания Евразийского экономического союза. И вручалась, как отмечено, тем людям, чьи имена созвучны с успехами и победами в период существования СССР, и в постсоветский период, а также людям, связанным одной историей и культурой, которые и сегодня продолжают принимать активное участие в развитии межгосударстенного гуманитарного и экономического сотрудничества стран ЕАЭС.

В число нынешних лауреатов вошли государственные и общественные деятели, известные представители культуры и искусства, сферы предпринимательства России и стран СНГ. От Кыргызской Республики в номинации "Честь и достоинство" награды удостоился кыргызский советский тяжелоатлет, победитель Олимпийских игр 1980 года в Москве, четырёхкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжёлой атлетике, Заслуженный мастер спорта Каныбек Осмоналиев, бизнесмен и меценат Аскар Салымбеков, другие наши соотечественники, представляющие сферу предпринимательства, сообщили в посольстве КР в РФ.