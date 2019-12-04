На "Зимнем базаре" в Москве представили культуру Кыргызстана

Сотрудники посольства КР в РФ и представители кыргызской диаспоры стали участниками "Зимнего благотворительного базара", организованного Международным женским клубом Москвы (МЖК).

Этот клуб был основан в 1978 году, в сезоне 2018-2020 годов его президентом является супруга посла Армении в РФ Мэри Тоганян. В рамках МЖК работает специальная группа из числа добровольцев, которая взаимодействует с благотворительными организациями, спонсируемыми клубом.

В "Зимнем базаре-2019" приняли участие представители Армении, Аргентины, Болгарии, Бельгии, Венгрии, Вьетнама, Египта, Замбии, Зимбабве, Индии, Ирландии, Казахстана, Камеруна, КНР, Колумбии, Кыргызстана, Люксембурга, Мадагаскара, Малайзии, Молдавии, Непала, Пакистана, Парагвая, Перу, Румынии, Сирии, Словакии, Словении, Танзании, Чехии, Узбекистана.

По сложившейся традиции, в ходе этого мероприятия гостям предлагались изделия народного промысла, сувениры, рождественские подарки, а на фуд-корте - блюда национальной кухни, свою торговлю и дегустацию организовало каждое из посольств перечисленных стран.

"Зимний базар" также включал большую культурную программу, в ходе которой был дан концерт с участием артистов из различных государств. От кыргызской диаспоры на нем выступили артистка театра и кино Жаныл Асанбекова, исполнившая песни " Кызыл гүл", "Иссык-Куль", и детская тацевальная группа "Жаш тилек" с народным танецем "Кара – Жорго".