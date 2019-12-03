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Задержанная за взятку сотрудница УОББД требовала 10 тысяч сомов

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- Виктория Гунгер
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В Ноокате задержали с поличным за взятку сотрудницу УОБДД. Она требовала у водителя 5 000 сомов за решения вопроса по нарушению.

- 30 ноября 2019 года в СВР МВД КР обратился гражданин М.М. По его словам, сотрудница УОБДД уже получила часть взятки – 2 тысячи сомов за решение вопроса по нарушению ПДД и продолжает вымогать еще 8 тысяч, забрав паспорт заявителя. 3 декабря, в Ноокатском районе при получении взятки в 5 тысяч сомов задержана младший инспектор УОБДД по Ноокатскому району, старшина милиции К.З. Она задержана сотрудниками правоохранительных органов совместно с Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями, - сообщил корреспонденту VB.KG источник в правоохранительных органах.


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URL: https://www.vb.kg/383743
Теги:
МВД, Ошская область, транспорт, ГСБЭП, взятка, ГУОБДД
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