Задержанная за взятку сотрудница УОББД требовала 10 тысяч сомов

В Ноокате задержали с поличным за взятку сотрудницу УОБДД. Она требовала у водителя 5 000 сомов за решения вопроса по нарушению.

- 30 ноября 2019 года в СВР МВД КР обратился гражданин М.М. По его словам, сотрудница УОБДД уже получила часть взятки – 2 тысячи сомов за решение вопроса по нарушению ПДД и продолжает вымогать еще 8 тысяч, забрав паспорт заявителя. 3 декабря, в Ноокатском районе при получении взятки в 5 тысяч сомов задержана младший инспектор УОБДД по Ноокатскому району, старшина милиции К.З. Она задержана сотрудниками правоохранительных органов совместно с Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями, - сообщил корреспонденту VB.KG источник в правоохранительных органах.