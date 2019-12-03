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Есть опасение, что скандальная выставка в Бишкеке ударит по президенту

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Есть опасение, что прошедшая выставка в музее ИЗО не только может ударить по имиджу страны, но и может быть направлена против института президентства в Кыргызстане. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился глава ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болот Батилов.

По его словам, уже несколько раз предлагалось, чтобы президента выбирали депутаты.

- В Кыргызстане развита сеть НПО и соответствующих гражданских активистов, которые преданно служат своим хозяевам на западе. Все они стремятся попасть в Жогорку Кенеш и если будет принят закон о том, чтобы главу государства выбирали депутаты, то страной фактически будут управлять агенты иностранного влияния, - сказал он.

Председатель ОФ "Тилекмат аке" Тилек Усупов также согласился с мнением предыдущего собеседника.

- По сути мы видим, что запад пытается навязать свою культуру. Нас хотят поставить в такое положение, чтобы мы были согласны на все и чтобы нас просто на просто имели для навязывания легализации проституции, наркотиков и так далее. Нам будут полностью навязывать западное мышление, в том числе ЛГБТ-ценности, которые неприемлемы для нашего народа. Иностранные агенты хотят использовать эту ситуацию, чтобы навязать свое влияние и управлять нашей страной, - сказал Усупов.

Кроме этого, активист отдельно обратился к экс-президенту Розе Отунбаевой и теперь уже бывшему директору ИЗО Мире Джангарачевой.

Более полное интервью активистов можно посмотреть ниже:

Напомним, 27 ноября в Бишкеке открылась первая феминнале современного искусства "Кормилица". Консервативная часть общества раскритиковала выставку из-за перфоманса с обнаженной женщиной. Министерство культуры назвало экспозицию "провокацией" и "эпатажем".

Директор музея ИЗО Мира Джангарачева после начавшегося скандала написала заявление об увольнении. Министр культуры Азамат Жаманкулов подписал его.


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URL: https://www.vb.kg/383744
Теги:
выставка, музей, Бишкек, Кыргызстан, активисты, Роза Отунбаева
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