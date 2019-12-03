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Союз журналистов КР поддержал творческую инициативу ЕАБР

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялось награждение победителей творческого конкурса среди сотрудников СМИ стран-членов Евразийского банка развития (ЕАБР) "Евразийская интеграция и развитие – ХХI век".

Итоги конкурса подвели по результатам прошедшей в российской столице международной конференции "Евразийская

экономическая интеграция", организованной силами ЕАБР.

Открывший церемонию награждения заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний поблагодарил всех участников конкурса за активное участие в нем: "Спасибо, что писали, снимали сюжеты! Надеемся, что расстаемся

ненадолго, будем рады увидеть вас через полгода на конгрессе российских СМИ".

Ведущий церемонии, напомнив, что первый такой конкурс состоялся в 2015 году, отметил: "А теперь он прошел уже в пятый раз, и это тоже призвано дать дополнительный импульс центростремительным силам на евразийском пространстве, способствовать развитию и укреплению как межкультурных, так и экономических связей между народами и странами нашего региона".

"На конкурс было прислано рекордное количество работ – 574! И в этот раз состав жюри стал уникален, оценить творчество конкурсантов были приглашены главы союзов журналистов стран-членов ЕАБР. А сейчас они вручат награды победителям", - продолжил ведущий.

Вместе с коллегами на сцену для этих целей вышел и председатель СЖ Кыргызстана Абдыкадыр Султанбаев. Он сообщил о поддержке конкурса со стороны возглавляемого им объединения. "Действительно, наши журналисты очень профессионально освещают вопросы экономической интеграции. И у меня предложение к организаторам конкурса - лучшие работы направлять в Евразийскую экономическую комиссию, это, думаю, окажется полезным для ее руководства".

Лауреатами такой премии в прежние годы становились и представители информационного агентства VB.KG. На сей раз от Кыргызстана ее удостоились двое журналистов из информагентств "АКИpress" и "Кабар".


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URL: https://www.vb.kg/383749
Теги:
ЕАБР, СМИ, конкурс, Москва, Кыргызстан
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