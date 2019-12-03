В Минобразования нашли финансовые нарушения почти на 50 млн сомов

В Министерстве образования нашли финансовые нарушения на 49 млн 722,2 тысяч сомов. Об этом сообщает Счетная палата по итогам планового аудита.

Из выявленной суммы самыми крупными нарушениями являются необоснованные выплаты заработной платы. Они составили 27,7 млн сомов.

Кроме того, установлены нерационально использованные средства на сумму 22 млн. 471,1 тыс. сомов, из них подлежат восстановлению 21 млн. 954,1 тыс. сомов. Из общей суммы финансовых нарушений в размере 49 млн. 722,2 тыс. сомов подлежат восстановлению 21 млн. 552, 2 тыс. сомов, из них уже восстановлено 17 млн. 496 тыс. сомов.

Резервы и потери бюджета составляют 117 млн. 807,2 тыс. сомов, из них подлежат восстановлению - 21 млн. 548,4 тыс. сомов, восстановлено - 2 млн. 183,2 тыс. сомов.