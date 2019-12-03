Отунбаева: Сельчане, мы не сможем опуститься до вашего уровня!

Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева сегодня на презентации книги "Диалоги Омурбека Текебаева с Elgezit.kg" прокомментировала скандал с прошедшей выставкой в музее ИЗО. Об этом сообщают отечественные СМИ.

В частности, бывший президент выразила недовольство увольнением теперь уже бывшего директора музея ИЗО Миры Джангарачевой.

"Половина Бишкека состоит из жителей сел. Сельчане, мы не сможем опуститься до вашего уровня. Завтра ко мне кто-нибудь придет и скажет, что все мы должны носить платки. Неужели такое время пришло? Почему кто-то должен давать нам указания?

Разумеется, я не оправдываю некоторые экспонаты прошедшей выставки, но это не повод увольнять опытного руководителя с ее должности.

Сельчане, было бы хорошо, если бы вы развивали свою культуру! Так нельзя, в конце концов есть современное искусство, - заявила Отунбаева.

Напомним, 27 ноября в Бишкеке открылась первая феминнале современного искусства "Кормилица". Консервативная часть общества раскритиковала выставку из-за перфоманса с обнаженной женщиной. Министерство культуры назвало экспозицию "провокацией" и "эпатажем".

Директор музея ИЗО Мира Джангарачева после начавшегося скандала написала заявление об увольнении. Министр культуры Азамат Жаманкулов подписал его.