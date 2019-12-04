Таможенная служба прокомментировала статью о выводе млн долларов из КР

Государственная таможенная служба при правительстве Кыргызской Республики распространила официальный комментарии к статье "Kloop.kg" и "Азаттык" под названием "Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана".

В ведомстве отметили, что в данной статье приводится интервью бывшего сотрудника таможенной службы Исабекова Самата, в котором он утверждает, что: "Все закрывали на это глаза. Мы своими глазами видели в аэропорту "Манас", как регулярно перевозили деньги. Видеосъемка, которую мы сделали, могла бы быть доказательством".

- В соответствии со статьей 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат, в частности, наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на

таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

При этом необходимо отметить, что уплата каких-либо таможенных платежей таможенным законодательством ЕАЭС не предусмотрена, в связи

с чем посыл статьи о том, что "бюджет страны лишился поступлений таможенных платежей" не соответствует действительности.

В данном случае, удивляет другая сторона вопроса, что бывший сотрудник таможни Исабеков С., достаточное время проработав на таможенной службе, не знает таких элементарных норм либо намеренно вводит в заблуждение общественность, - говорится в сообщении.