Дочь всемирно известного писателя Чынгыза Айтматова Ширин Айтматову вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Она опубликовала фото повестки о вызове на допрос, в которой ее приглашают к 16.00 в здание ГКНБ. Сама Ширин Айтматова написала, что допрос начнется в 3 часа.

Последние месяцы Ширин Айтматова активно участвует в общественной жизни, зарекомендовала себя как непримиримый борец с коррупцией, была участником митинга Reакция 25 ноября. Вместе с движение Умут 2020 публикует ролики, разоблачающие коррупцию в Кыргызстане. Она выступает за арест экс-заместителя таможни Райымбека Матраимова, которого считает главным злом в Кыргызстане.

Вероятно, Ширин Айтматову допросят по делу о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и покушения на убийство Айеркена Саймаити. По этому делу, которое начали расследовать после публикации серии статей в Азаттык и Клооп, также допрашивают депутатов и журналистов.