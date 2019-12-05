Страна как полигон для медицинских гастарбайтеров

У нас есть такие медицинские специальности, которых нет в перечне квалификаций Кыргызстана, мы еще продолжаем готовить многих наших специалистов по регламенту Советского Союза, а уже сорок лет, как с развитием новых технологий появились смежные специальности, например, между радиологией и кардиологией, нейрохирургией, сосудистой хирургией, а также многие другие. К сожалению, мы не создавали для них базы, никого по ним в медицинских вузах не готовили.

Мы продолжаем готовить наших специалистов на старых клинических базах, на которых пятьдесят лет назад готовили еще мое поколение. Понятное дело, будет расти раздражение потребителя медицинских услуг, нашего населения, потому что старые учреждения здравоохранения сами по себе не станут новыми, в них уже не разместишь современное оборудование нового поколения.

В других странах была и продолжает действовать специальная программа подготовки специалистов за рубежом, когда государство оплачивает это обучение, за врачами сохраняются рабочие места и по возвращении их обеспечивают работой. Часть из них, конечно, не возвращается, но страна все равно остается в выигрыше, подготовив таким образом целую плеяду специалистов по современным требованиям.

Наши молодые кадры выезжали учиться за рубеж, как правило, за свой счет и достигали результатов через трудности и барьеры. Но в итоге, как оказалось, им закрыта дорога назад, и не только неофициально, но официально. Страна и по сей день не признает их ученые степени, квалификацию и специальности, которые им присвоили за рубежом, кстати говоря, как раз там, где есть инвазивная, интервенционная радиология, радионуклидная кардиология, кардиоонкология и т.п. Как известно, все эти специальности возникли в мире с развитием новых технологий, вследствие необходимости оказывать пациенту более качественные услуги по диагностике и лечению.

Таким образом, привлекать обученных за рубежом кыргызских специалистов современного уровня в пользу страны сегодня практически невозможно. Здесь не признаются ни их ученая степень, ни квалификация, а ведь они не претендуют на государственные должности! В то же время эти обученные кадры могли бы реализовать себя в частных структурах. Ведь ни для кого не секрет, что в последние двадцать лет здравоохранение Кыргызстана превратилось в полигон для медицинских гастарбайтеров, их постоянно приглашают к себе наши национальные научные центры. Таким образом, они используют и продвигают в своей деятельности передовые технологии, при этом указывая в отчетах, что сами всего этого добились, а фактически у нас нет никакого развития ни в трансплантологии, ни во многих других медицинских отраслях, и приезд гастарбайтеров, к сожалению, не поднял их разовые услуги до уровня службы. Единственное, в чем нам удалось продвинуться, так это в кардиохирургии и кардиологии: по этой части за услугами из Кыргызстана уже можно и не выезжать, кроме как за пересадкой сердца. Но решение этих вопросов - не заслуга головных учреждений, а частных медицинских центров.

Автор: Талантбек Батыралиев,

инвазивный кардиолог, профессор,

член попечительского совета Memorial Hospital