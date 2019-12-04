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В сузакской школе дети обедают стоя - не хватает стульев

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- Екатерина Улитина
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В школе имени М.Юсупова в Сузакском районе Джалал-Абадской области дети вынуждены обедать стоя, так в столовой на всех не хватает стульев. Видеозапись, где дети обедают стоя, распространил канал в Телеграм "Короче".

- Наш читатель утверждает, что директор якобы продала стулья на металлолом и еще собирает по 50 сомов на зарплату поварам, - написали автора.

В районном отделе образования Сузакского района опровергли информацию, что директор школы продала стулья. При этом отметили, что запись была снята еще в сентябре.

- В этом году, в школе стало больше учеников, поэтому стульев в классе не хватало. Пришлось забрать их из столовой. Сейчас проблема частично решение более 60 стульев приобрели спонсоры, еще 50 стульев на следующей неделе доставит айыл окмоту, - рассказали VB.KG в районном отделе образования.


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URL: https://www.vb.kg/383778
Теги:
Джалал-Абадская область, образование, школа, Кыргызстан
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