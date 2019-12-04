В столичных школах начали проводить классные часы по энергосбережению

Автор фото Ольга Ниязалиева

Cегодня более 100 учащихся младших и старших классов столичной школы - эколого-экономического лицея №65 - стали участниками интерактивного классного часа по энергосбережению. Идею проведения классных часов по теме сбережения электроэнергии в столичных школах под эгидой Госкомитета по энергетике, промышленности и недропользованию КР и Азиатского банка развития поддержало Управление образования при Мэрии города Бишкек.

Младшеклассники и учащиеся старших классов во время уроков с участием студентов-энергетиков узнали о том, как беречь электроэнергию и рационально использовать электричество дома и в школе, просмотрели и обсудили видеоролик о способах энергосбережения и приняли участие в интерактивной викторине.

"Мы убеждены, что у подрастающего поколения кыргызстанцев должна формироваться культура энергопотребления и уважения к ресурсам страны, труду энергетиков. Поэтому наша школа поддерживает инициативы по распространению знаний для школьников по рациональному и экономному использованию электроэнергии, о видах возобновляемых и альтернативных источниках энергии. Эти знания значительно расширяют кругозор детей школьного возраста, формируют культуру поведения в семье и обществе", - отметила директор эколого-экономического лицея №65 Ольга Солошенко.

Классные часы с использованием видеоматериалов по энергосбережению в школах столицы являются важным образовательным компонентом в ходе реализации национальной Программы информирования общественности об энергетике Кыргызстана по инициативе Государственного комитета по энергетике, промышленности и недропользованию КР, Азиатского банка развития при содействии Кыргызского Технического Университета им. Раззакова.

Одной из главных целей программы информирования общественности об энергетике Кыргызстана является распространение информации и знаний об эффективном использовании электроэнергии, понимании как вырабатывается электроэнергия и формируется стоимость за каждый киловатт, а также о том, каким энергетическим потенциалом обладает наша страна.