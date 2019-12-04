Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В столичных школах начали проводить классные часы по энергосбережению

148  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Автор фото Ольга Ниязалиева

Cегодня более 100 учащихся младших и старших классов столичной школы - эколого-экономического лицея №65 - стали участниками интерактивного классного часа по энергосбережению. Идею проведения классных часов по теме сбережения электроэнергии в столичных школах под эгидой Госкомитета по энергетике, промышленности и недропользованию КР и Азиатского банка развития поддержало Управление образования при Мэрии города Бишкек.

Младшеклассники и учащиеся старших классов во время уроков с участием студентов-энергетиков узнали о том, как беречь электроэнергию и рационально использовать электричество дома и в школе, просмотрели и обсудили видеоролик о способах энергосбережения и приняли участие в интерактивной викторине.

"Мы убеждены, что у подрастающего поколения кыргызстанцев должна формироваться культура энергопотребления и уважения к ресурсам страны, труду энергетиков. Поэтому наша школа поддерживает инициативы по распространению знаний для школьников по рациональному и экономному использованию электроэнергии, о видах возобновляемых и альтернативных источниках энергии. Эти знания значительно расширяют кругозор детей школьного возраста, формируют культуру поведения в семье и обществе", - отметила директор эколого-экономического лицея №65 Ольга Солошенко.

Классные часы с использованием видеоматериалов по энергосбережению в школах столицы являются важным образовательным компонентом в ходе реализации национальной Программы информирования общественности об энергетике Кыргызстана по инициативе Государственного комитета по энергетике, промышленности и недропользованию КР, Азиатского банка развития при содействии Кыргызского Технического Университета им. Раззакова.

Одной из главных целей программы информирования общественности об энергетике Кыргызстана является распространение информации и знаний об эффективном использовании электроэнергии, понимании как вырабатывается электроэнергия и формируется стоимость за каждый киловатт, а также о том, каким энергетическим потенциалом обладает наша страна.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383791
Теги:
дети, школа, энергетика, Бишкек, Кыргызстан, электричество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  