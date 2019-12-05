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В войсковой части села Гульча военнослужащего ударило током

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- Оксана Гут
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В селе Гульча Ошской области военнослужащий контрактной службы получил удар электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС КР.

- 4 декабря ефрейтор Ш. у А., радиотелефонист войсковой части 92843 (н.п. Гульча), возвращаясь с занятий с тактического поля, получил удар электрическим током возле высоковольтной линии электропередач электрическим лучом через штыревую антенну радиостанции на расстоянии, - говорится в сообщении.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, в настоящее время он находится в районной больнице. Его состояние средней степени тяжести.

О происшествии сообщено в Военную прокуратуру Ошского гарнизона, проводится служебное расследование.


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URL: https://www.vb.kg/383795
Теги:
военная служба, Ошская область, Кыргызстан, пострадавшие, удар током
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