Умирающей девочке не выписывали обезболивающее. Врачам объявили выговор

3 декабря директор хосписа Ольга Труханова сообщила в соцсетях, что к ним поступила из онкологии паллиативная девочка - 11-летняя Алина. Полдня ее мама провела в ЦСМ №12, чтобы получить по выписке рецепт на обезболивающие. Но врачи его так и не выдали пока не вмешалась сама Труханова, сказав, что обратится в Минздрав.

Алина, по данным директора хосписа, умерла в тот же день в 14:50 часов.

Пресс-служба Минздрава по случаю в ЦСМ №12 города Бишкек, где врач не выписала обезболивающий препарат ребенку с онкологическим заболеванием в терминальной стадии распространила сообщение о том, что министерством был проведен разбор. В нем приняли участие представителей МЗ КР, Фонда ОМС при правительстве КР, Городского управления здравоохранения при мэрии Бишкека, Первого хосписа, руководства ОЦСМ Ленинского района, директора ЦСМ №12, врача и медсестры принимавших маму ребенка.

- В ходе разбора действительно были выявлены недостатки в работе медицинских работников при оказании помощи пациенту. По итогам разбора, членами комиссии рекомендовано Городскому управлению здравоохранения при мэрии Бишкека:

- объявить замечание за слабый контроль в организации работы структурных подразделений заместителю директора по охране здоровья матери и детей Б. Т. Джанкойлиевой;

- объявить замечание главному врачу ЦСМ №12 Б.А. Досалиевой за отсутствие контроля по обеспечению должной работы и деятельности ЦСМ;

- директору ОЦСМ Ленинского района Ш.С. Маматаеву указать на недостатки в организации работы.

Директору ОЦСМ Ленинского района Ш.С. Маматаеву принять меры дисциплинарных взысканий к руководителю ГСВ №28 ЦСМ №12, семейному врачу и медицинской сестре (выговор).

Кроме того, руководству ОЦСМ Ленинского района усилить работы по доступу всех больных к своевременному лекарственному обеспечению, по соблюдению этических норм при приеме пациентов, усилить межсекторальное взаимодействие с общественным фондом "Первый хоспис", - говорится в сообщении.