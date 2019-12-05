Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Умирающей девочке не выписывали обезболивающее. Врачам объявили выговор

146  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

3 декабря директор хосписа Ольга Труханова сообщила в соцсетях, что к ним поступила из онкологии паллиативная девочка - 11-летняя Алина. Полдня ее мама провела в ЦСМ №12, чтобы получить по выписке рецепт на обезболивающие. Но врачи его так и не выдали пока не вмешалась сама Труханова, сказав, что обратится в Минздрав.

Алина, по данным директора хосписа, умерла в тот же день в 14:50 часов.

Пресс-служба Минздрава по случаю в ЦСМ №12 города Бишкек, где врач не выписала обезболивающий препарат ребенку с онкологическим заболеванием в терминальной стадии распространила сообщение о том, что министерством был проведен разбор. В нем приняли участие представителей МЗ КР, Фонда ОМС при правительстве КР, Городского управления здравоохранения при мэрии Бишкека, Первого хосписа, руководства ОЦСМ Ленинского района, директора ЦСМ №12, врача и медсестры принимавших маму ребенка.

- В ходе разбора действительно были выявлены недостатки в работе медицинских работников при оказании помощи пациенту. По итогам разбора, членами комиссии рекомендовано Городскому управлению здравоохранения при мэрии Бишкека:

- объявить замечание за слабый контроль в организации работы структурных подразделений заместителю директора по охране здоровья матери и детей Б. Т. Джанкойлиевой;

- объявить замечание главному врачу ЦСМ №12 Б.А. Досалиевой за отсутствие контроля по обеспечению должной работы и деятельности ЦСМ;

- директору ОЦСМ Ленинского района Ш.С. Маматаеву указать на недостатки в организации работы.

Директору ОЦСМ Ленинского района Ш.С. Маматаеву принять меры дисциплинарных взысканий к руководителю ГСВ №28 ЦСМ №12, семейному врачу и медицинской сестре (выговор).

Кроме того, руководству ОЦСМ Ленинского района усилить работы по доступу всех больных к своевременному лекарственному обеспечению, по соблюдению этических норм при приеме пациентов, усилить межсекторальное взаимодействие с общественным фондом "Первый хоспис", - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383799
Теги:
Минздрав, ЦСМ, онкология, Бишкек, Кыргызстан, погиб ребенок, врачи, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  