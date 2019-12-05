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Новогодние каникулы: Кыргызстанцам предлагают отдохнуть с 1 по 7 января

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- Оксана Гут
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В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2020 году правительство Кыргызской Республики разработало проект постановления "О переносе выходных дней". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту постановления для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели,

- выходной день 24 февраля (признается выходным, поскольку 23 февраля совпадает с выходным днем) переносится на рабочий день 2 января,

выходной день 9 марта (признается выходным, поскольку 8 марта совпадает с выходным днем) переносится на рабочий день 3 января,

выходной день 23 марта (признается выходным, поскольку 21 марта совпадает с выходным днем) переносится на рабочий день 6 января,

выходной день 11 мая (признается выходным, поскольку 9 мая совпадает с выходным днем) переносится на рабочий день 4 мая.

Данным проектом постановления предлагается рекомендовать такой же график рабочих дней и руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели перенести.

Таким образом, в связи с празднованием Нового года граждане республики смогут отдохнуть в 2020 году с 1 по 7 января, а также в период майских праздников с 1 по 5 мая.

Соответствующий проект постановления правительства Кыргызской Республики на данный момент проходит процедуру согласования с министерствами и ведомствами.


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URL: https://www.vb.kg/383802
Теги:
Министерство труда, Новый год, правительство, праздник, Кыргызстан
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