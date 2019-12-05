Ахматбеков Келдибеков: Разговоры о выводе 700 млн долларов из КР утопия

Экс-спикер ЖК КР Ахматбек Келдибеков прокомментировал журналистское расследование, проведенного сайтами "Азаттык", Kloop и OCCRP. Своим мнением он поделился с изданием "Жаны Ордо".

Акматбек Келдибекович, вы один из людей, кто отлично знает финансовую политику. У вас зрелый опыт в этой сфере. Какой результат можно вывести при проведении финансового анализа миллионов, расследованных Азаттыком?

- Увидев первое расследование Азаттыка, я остался во мнении, что это подготовленное по специальному заказу расследование. Первая причина – почувствовалось, что журналисты поддались шантажу погибшего Саймаити. Почему вторая часть расследования не была опубликована при жизни источника информации? После выхода первой части осталось мнение, что между Саймаити и предпринимателем Хабибулой Абдукадыром оставался какой-то нерешенный вопрос, который он хотел решить и поэтому использовал как шантаж. Вторая причина – с целью фальсификации в выводе денег обвинили Райыма Матраимова, привязав его к президенту Жээнбекову. По всем этим причинам этот материал можно назвать заказным.

Когда зашла речь о 700 млн долларов, Финансовая полиция подтвердила перевод денег через банки, сообщив о их принадлежности предпринимателям. Между тем была сделана попытка привязать их к определенной личности. По международным нормам в Кыргызстане ни у кого нет права вскрывать транзитные товары и проверять. А если грузят на другую машину, тогда участвуют не одни лишь таможенники, но и органы под началом Счетной палаты, при этом после погрузки груза ставится пломба. Если мы не соблюдем эту норму, то третья страна вправе предъявлять претензии. Несмотря на наличие таких норм, очернять одного человека транзитным грузом – это уже слишком. Данный вопрос рассматривался на Совете безопасности, создана комиссия из силовых структур. На этом надо поставить точку. В Кыргызстан от находящихся за пределами страны соотечественников, экономических взаимосвязей в один год поступает более 3 млрд долларов денег. Завтра Россия ведь не скажет по этому вопросу, что "из нашей экономики свыше 3 млрд долларов выведено в Кыргызстан".

Почему деньги предпринимателей Узбекистана переведены через кыргызстанские банки?

- Во время первого президента Узбекистана Каримова существовала очень большая разница между государственным курсом доллара и его курсом на теневом рынке. Законы финансовой системы Кыргызстана более либеральные, они приспособлены и адаптированы под инвестора. По закону никто не может запретить ему переводить деньги. Сформировали мнение, что это украденные из экономики Кыргызстана деньги. Наш бюджет всего лишь в пределах 2,5-3 млрд долларов. Если бы 700 млн долларов были выведены из нашей экономики, то наш бюджет давно бы стал банкротом. Министерство финансов подсчитывает доходы каждой отрасли, области, учреждения, формируя таким образом бюджет. Поэтому разговоры о выводе 700 млн долларов из нашей страны – утопия. Если бы вывели, то это давно бы выявилось.

Деньги о которых рассказал Саймаити и которые якобы были переведены из Кыргызстана за границу, могут оказать влияние на нашу экономику?

- Саймаити открыто сказал, что это деньги, поступившие от рынка Абу-Сахий в Узбекистане. В первом же расследовании журналист обозначил, что эти деньги выведены из нашей экономики. Возможно, он тогда не знал об этом. Поэтому испугавшись, что выводы первого расследования окажутся ложью, журналист во втором расследовании снова привязал эти деньги к нашему бюджету. Почему-то у него не хватило мужества признаться, что в первом расследовании была допущена ошибка. Ведь если бы он признался в этом, то все расследование рассыпалось бы в прах. Выведенные Саймаити из Узбекистана и переведенные через наши банки деньги не окажут никакого влияния на наш бюджет. Деньги с Абу-Сахи не только через Кыргызстан, возможно, даже и через Казахстан уходят из Узбекистана.

Может таможенная служба контролировать деньги, входящие из других стран?

- Если эти деньги выводятся с заполнением декларации, тогда документ хранится на таможне. Таможенная служба не может контролировать незаконно перевозимые через границу деньги. Сейчас наша граница с Узбекистаном, Таджикистаном пока не настолько закрыта, чтоб мышь не проскочила. Еще одно обстоятельство - стоящий на посту с узбекской или с нашей стороны человек, не зная суммы денег, может согласиться на взятку и пропустить. Говорят, ограбленные в аэропорту Оша деньги составили более 10 млн долларов. В случае ограбления 10 млн долларов у предпринимателя - кыргызского гражданина, или у экономики, нашей экономике был бы нанесен большой урон. Еще сильней шумиха бы поднялась. Поскольку эти деньги не имеют отношения к нам, то не поднялась шумиха. Вчера ограбили один банк, какой переполох возник? Незадолго до этого по поводу ограбленных в аэропорту Бишкека миллионов долларов никто не выступил "это были мои деньги". Эти деньги - поток, вышедший из Узбекистана к нам.

Как вы считаете, Матраимов имеет отношение к этим делами?

- Райымбек Матраимов не был руководителем Таможенной службы. У каждого инспектора ГТС КР есть свой номер и печать и поэтому ответственность возлагается на каждого из них. Поскольку нет ничего, что Атамбаев мог бы прицепить к Жээнбекову, то он начал показывать Матраимова в плохом свете, пытаясь прикрепить его к действующему президенту.

Какая сила может стоять за таким очернением?

- Когда Атамбаев подал в суд на Азаттык, приехал их руководитель и после встречи с ним он отозвал назад свое исковое заявление. Позже появились разговоры, что руководителю кыргызского отделения Радио подарили дом. Все это создало впечатление, что уже тогда утвердили план на будущее. В СМИ говорится, что на митинг вышли НПОшники с финансированием США. Только вчера говорившие одно НПОшники сегодня стали говорить совершенно другое, из этого можно понять, чей интерес имеет место быть.

Тем не менее раскрывший теневую систему Саймаити вытащил наружу многие вещи. Разве не так?

- Установлено, что Саймаити китайский гражданин и получил кыргызский паспорт незаконным путем. Сделав героем гражданина другой страны, афериста, мы кыргызы переполошили целиком все государство. Турция сильное государство, думаю, это дело будет раскрыто до конца. Также нельзя отвергать сказанное, что Саймаити рассказал свои сведения после оказания какого-то давления. По какой причине он не давал информацию 3 года назад? Не рассказал обо всем этом во время вынужденного отъезда в Турцию? Вопросов много. Думаю, скоро все это прояснится.