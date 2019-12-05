"Помиловать Садыра Жапарова"! Его сторонники готовы выйти на мирный митинг

Сторонники экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова готовы выйти на мирный митинг в его поддержку. Об этом сегодня, 5 декабря, они сообщили на пресс-конференции.

Отмечается, что дата проведения акции назначена на 9 декабря. По словам экс-депутата Жогорку Кенеша Каныбека Осмоналиев разрешение от мэрии на ее проведение в сквере имени Горького уже получено.

- Наши многочисленные обращения к президенту Сооронбаю Жээнбекову с сентября без ответа. Поэтому на народном сходе мы будем требовать от властей не затягивать вопрос с амнистией Садыра Жапарова, - заявил Осмоналиев.

Он также напомнил, что Жапарова "устранили" при прежней власти из-за того, что он поднимал вопросы с разработкой рудника Кумтор.

- Почему сегодня вопрос об амнистии Садыра Жапарова, который переживает за судьбу республики, затягивается? На свободу выходят по амнистии разные люди, но патриота почему-то не выпускают, - задался вопросом бывший парламентарий.

Напомним, в августе этого года экс-депутату Жогорку Кенеша Садыру Жапарову было отказано Чуйским областным судом в амнистии, а ранее такое решение принял и Аламединский районный суд. Однако, Верховный суд направил дело на доработку.

В октябре сам осужденный политик написал прощение о помиловании президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Садыр Жапаров находится под стражей с 25 марта 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по ст. 227 "Захват заложника", 341 "Применение насилия в отношении представителя власти", 113 "Угроза убийством" и 234 "Хулиганство" УК КР. Политик был признан виновным всеми судебными инстанциями. В апреле 2019 года суд Верховный суд сократил срок для Жапарова на год и шесть месяцев, и окончательный приговор экс-депутату составил 10 лет.