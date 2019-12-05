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Бишкек, Ош, Кант, Токмок, Джалал-Абад, Иссык-Ата - горсть земли в Москву

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- Светлана Лаптева, Андрей Заверухин
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Кыргызстан передал гильзы с землей с шести братских могил в Москву

Сегодня, 5-го декабря 2019 года, на братском кладбище "Кызыл-Аскер" в г. Бишкек состоялась торжественная церемония по передаче капсул-гильз с землей с братских захоронений воинов Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях, дислоцированных на территории Киргизской ССР в 1941-1945 годах, представителям России.

Организаторами мероприятия выступило посольство России в Кыргызстане, военный атташат при посольстве России, МИД Кыргызстана, Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызстана, поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", Союз десантников Кыргызстана ветеранские организации Республики и мэрия г. Бишкек.

Честь участия в церемонии передачи была предоставлена воспитанникам Кыргызского национального военного лицея – они держали таблички с названием городов, в которых находятся известные на сегодня братские захоронения, а гильзы- капсулы доверили держать юннармейцам – ученикам школы авиабазы ОДКБ Кант.

Особую торжественность придавало церемонии участие в мероприятии солдат национальной гвардии Кыргызской Республики. Все ритуальные мероприятия, связанные с увековечиванием Героев Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза традиционно доверяются именно им.

После исполнения гимна Кыргызстана и России, были внесены флаги двух стран, гвардейцы возложили венок к подножию памятника на братском захоронении. Следом за знаменной группой юннармейцы и воспитанники военного лицея внесли гильзы и таблички. Когда объявили минуту молчания – грянул салют. Три залпа в память обо всех умерших от ран солдат, обо всех убитых на той войне, замученных в концлагерях.

Депутат горкенеша Валентина Лисниченко, первый заместитель Первомайской администрации Адилет Малдыбаев и заместитель председателя Республиканского совета ветеранов Эркен Джуматаев в своих выступлениях отметили, что память о войне живет в каждой семье в Кыргызстане, в каждой семье своя боль и герои. Вспомнили и тысячи семей, которые до сих пор ищут место захоронения своих родных, многие из них умерли в госпиталях, но где их могилы неизвестно. На церемонии присутствовала и семья Эгембердиевых, чей отец и дед погиб под Берлином, но могилу найти не удается.

Как пояснил советник Посла России в Кыргызстане Андрей Сургаев, в рамках 75 - летия Победы в Кыргызстане и России реализуется проект Министерства обороны России, в рамках которого возводится историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти" на территории Главного Храма Вооруженных сил Российской Федерации, где и будут заложены гильзы и кисеты с землей со всех воинских захоронений по всему миру, в том числе и из Кыргызстана. Также там будет размещена уникальная мультимедийная галерея - фотографии воинов, погибших во время Великой Отечественной войны – со всех стран бывшего Советского Союза. И разместить фотографии может любой желающий, если направит их на одноименный сайт "Проект "Дорога Памяти".

Когда прозвучала команда "К торжественной передаче земли приступить!" из строя вышли воспитанник военного лицея и юннармеец и четким шагом подошли к братскому захоронению, опустились на одно колено, насыпали землю в гильзу, а затем передали депутату горкенеша Валентине Лисниченко, которая уже передала капсулу военно-воздушному атташе при посольстве России в Кыргызстане полковнику Андрею Лактионову.

По словам сотрудника атташата Рината Гаттаулина и поисковиков Кыргызстана, такие же церемонии прошли на всех 6-ти братских захоронениях воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях, дислоцированных на территории Киргизской ССР: в Оше, Джалал-Абаде, Токмоке, Иссык-Ате и Канте. В этом году удалось вернуть из беспамятства имена двух офицеров в г Кант и 10 имен в г Джалал-Абад. Продолжается работа по поиску данных по госпитальному захоронению на курорте Иссык-Ата. Выявляются новые имена и на Кызыл-Аскерском братском кладбище. Поисковики получили приглашение для работы в военно-медицинских архивах России.

У всех братских захоронений в Кыргызстане 5 декабря – в день начала Битвы под Москвой - состоялись торжественное церемонии по забору земли, земля были помещена в гильзы и затем привезены в г. Бишкек на самое крупное братское захоронение в Кыргызстане (260 бойцов) Кызыл-Аскер.

На братском захоронении в Бишкеке состоялось завершающая церемония. Всего на территории Кыргызстана в настоящий момент известно около 300 захороненных воинов.

Справка: проект Дорога памяти - уникальный проект Министерства обороны России по увековечиванию памяти воинов – участников Великой отечественной войны, вернувшихся и погибших или пропавших без вести на фронтах Великой отечественной войны.

Вы можете разместить сами на сайте или направить через военкоматы фотографию своего деда или бабушки, участниками ВОВ, и там же поместить небольшую информацию о нем, указанную в анкете.

Затем фотографии вашего деда или прадеда сотрудники Министерства Обороны Российской Федерации разместят в мультимедийной галерее историко-мемориального комплекса "Дорога памяти", которая будет возведена на территории Главного Храма Вооруженных сил Российской Федерации к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы.

Грандиозный проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Принять участие в проекте может каждый: на официальном сайте Министерства Обороны Российской Федерации открыт веб-ресурс по сбору сведений и фотографий об участниках Великой Отечественной войны. Для того чтобы фотографии попали в экспозицию, необходимо лишь загрузить информационные материалы на сайт. Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны.

При отсутствии доступа к сети интернет сведения об участнике войны также можно направить через районный военный комиссариат.

В годы ВОВ на территории Киргизской ССР функционировало 25 госпиталей, где прошли лечение более 40 тысяч раненых.

Функционировали 25 эвакуированных и вновь сформированных госпиталей. Из них 17 - на территории Фрунзенской области, по 4 - в Ошской и Джалал-Абадской. Осенью 1941 г. в Оше появились первые раненные воины, для их лечения Ошский дом отдыха переоборудовали в госпиталь. Тогда же прибыли первые беженцы из Беларусии и Украины. К сожалению, санитарные и медицинские учреждения в тот период допустили промашку. Город не был готов к приему и размещению огромного количества беженцев и переселенцев. Вспыхнули и стали распространяться сыпной и брюшной тиф, малярия. Однако вскоре медикам большими усилиями удалось ликвидировать очаги массовых заболеваний.

В годы кровопролитной войны исключительно важное значение приобрела с самого начала военных действий забота о раненых и больных военнослужащих.

Политбюро ЦК ВКП(б) принял спецпостановление об утверждении Всесоюзного комитета по обслуживанию больных и раненных бойцов и командиров Красной Армии. В областях и республиках необходимо было организовать широкую общественную помощь органам здравоохранения в приеме и обслуживании больных и раненных, повседневный контроль за работой госпиталей, шефство предприятий и учреждений над госпиталями.

В соответствии с общесоюзным решением 11 октября 1941 года был утвержден Республиканский комитет помощи по обслуживанию больных и раненных бойцов и командиров. Распоряжением СНК республики от 3 октября 1941 года при Наркомздраве было организовано управление эвакогоспиталей.

В нашей небольшой по численности республике было развернуто 11 госпиталей на 3340 человек.

За годы войны по 30 июня 1945 года через стационарную сеть эвакогоспиталей республики прошло около 40 тысяч раненных и больных.

В глубоко тыловых госпиталях республики концентрировались тяжелораненные. Было произведено 14 124 хирургических операции.

В годы войны на территории республики были развернуты и функционировали в разные периоды 25 эвакогоспиталя на 9 тысяч коек. Из них 2 госпиталя ВЦСПС, Один нарокматаобороны СССР и 22 Наркомздрава Кирг ССР.

В связи с тем, что в начале войны сотни врачей Киргизской ССР ушли на фронт, до середины 1942 года в республику прибыли 303 эвакуированных врача, а также влились выпускники мединститутов.


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URL: https://www.vb.kg/383813
Теги:
ВОВ, кладбище, погибшие, Россия, День Победы, Кыргызстан, Министерство обороны
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