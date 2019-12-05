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Абылгазиев: Средства от доноров нам еще выплачивать и отчитываться за них

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- Оксана Гут
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Качественная подготовка проектов, финансируемых за счет донорских средств, играет важную роль при их реализации. Об этом на Совете по фискальной и инвестиционной политике сказал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

- При разработке того или иного проекта нет комплексного подхода ответственных лиц. Проекты, которые можно выполнить за пару лет, тянутся более 5 лет. Бывают случаи, когда проектно-сметная документация не готова, а уже рассматривается важность ратификации. Бывают случаи, когда все удалось сделать по правилам. Но потом выясняется, что объекты, которые были завершены два-три года назад, снова требуют вложений из-за некачественно проведенной в свое время работы, - цитирует премьер-министра его пресс-служба.

Совет по фискальной и инвестиционной политике рассмотрел 4 проекта, осуществляемых за счет международных финансовых институтов. Из них был одобрен проект по реконструкции и восстановлению объектов в рамках улучшения доступности и качества водоснабжения в городах Ош, Каракол, в селе Базар-Коргон Джалал-Абадской области и более 30 сел Нарынской области. Проектная стоимость проекта, финансируемого Азиатским банком развития, составляет 10 млн долларов США.

- Улучшение водоснабжения населения – одна из приоритетных программ президента страны. К 2023 году мы должны исключить проблему отсутствия в населенных пунктах страны чистой питьевой воды. Но эта работа должна выполняться качественно, чтобы не исправлять ошибки через год-два. Не забывайте, средства, предоставляемые донорами, нам еще выплачивать и отчитываться за них. Поэтому каждая ваша работа будет проверяться", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вместе с этим, глава правительства поручил создать комиссию, которая проверит несколько объектов, по качеству которых будет дана оценка работе сотрудников соответствующего ведомства и рассмотрено соответствие занимаемой должности.


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URL: https://www.vb.kg/383814
Теги:
бюджет, водоснабжение, инвестиции, кредит, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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