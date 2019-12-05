Премьер поручил усилить контроль за использованием личных данных граждан

В связи с утечкой данных с фотографиями с камер видеофиксации проекта "Безопасный город" премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев поручил первому вице-премьер-министру КР Кубатбеку Боронову принять меры по расследованию этих фактов и усилению контроля за использованием личных данных граждан.

Государственному комитету информационных технологий и связи КР поручено в оперативном порядке провести служебное расследование по факту случившегося и привлечь к ответственности виновных.

Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что вопрос, касающийся того, кто изображен на фотографиях с камер видеофиксации, в сложившейся ситуации отходит на второй план.

- В первую очередь необходимо ужесточить контроль за использованием личных данных граждан в рамках проекта "Безопасный город". Мы намерены добиться широкого применения цифровых технологий во всех сферах жизни. Это непростая задача. К сожалению, наши усилия по обеспечению открытости и прозрачности во всех сферах, всегда будут встречать критику и сталкиваться с трудностями. Поэтому, должны приниматься адекватные ответные действия - нужно усилить меры защиты личных данных и пересмотреть регламенты доступа к данным системы. Это чрезвычайно важно. Общественность с первых дней поддержала этот проект, что и позволило нам в корне изменить ситуацию на дорогах. Сегодня полным ходом идет подготовка к запуску последующих этапов проекта. Мы должны обеспечить слаженную, четкую и безопасную работу всей системы, - подчеркнул Абылгазиев.