Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Премьер поручил усилить контроль за использованием личных данных граждан

137  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с утечкой данных с фотографиями с камер видеофиксации проекта "Безопасный город" премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев поручил первому вице-премьер-министру КР Кубатбеку Боронову принять меры по расследованию этих фактов и усилению контроля за использованием личных данных граждан.

Государственному комитету информационных технологий и связи КР поручено в оперативном порядке провести служебное расследование по факту случившегося и привлечь к ответственности виновных.

Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что вопрос, касающийся того, кто изображен на фотографиях с камер видеофиксации, в сложившейся ситуации отходит на второй план.

- В первую очередь необходимо ужесточить контроль за использованием личных данных граждан в рамках проекта "Безопасный город". Мы намерены добиться широкого применения цифровых технологий во всех сферах жизни. Это непростая задача. К сожалению, наши усилия по обеспечению открытости и прозрачности во всех сферах, всегда будут встречать критику и сталкиваться с трудностями. Поэтому, должны приниматься адекватные ответные действия - нужно усилить меры защиты личных данных и пересмотреть регламенты доступа к данным системы. Это чрезвычайно важно. Общественность с первых дней поддержала этот проект, что и позволило нам в корне изменить ситуацию на дорогах. Сегодня полным ходом идет подготовка к запуску последующих этапов проекта. Мы должны обеспечить слаженную, четкую и безопасную работу всей системы, - подчеркнул Абылгазиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383817
Теги:
ГРС, правительство, Кыргызстан, Безопасный город, скандал, Мухаммедкалый Абылгазиев, расследование
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  