Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Все о лечении и профилактики вирусного гепатита

109  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вирусные гепатиты легче предупредить, чем лечить!

Пресс-служба Минздрава КР информирует:

Вирусные гепатиты - распространенные и опасные инфекционные заболевания, поражающие преимущественно печень.

Существуют пять видов вирусных гепатитов (А, В, С, Д и Е). Большую опасность, в связи с тяжелыми последствиями, представляют вирусные

гепатиты В, Д и С. Заражение гепатитом происходит от больного или инфицированного человека, при попадании инфицированной крови или

биологической жидкости в организм здорового (восприимчивого) человека:

- во время использования общих игл и шприцев среди потребителей инъекционных наркотиков;

- в случае проведения медицинских манипуляций нестерильным инструментарием, при переливании непроверенной крови и ее компонентов;

- при совместном использовании бритвенных и маникюрных принадлежностей, зубных щеток;

- при нанесении татуировок, татуажа, иглоукалывании, прокалывании ушей нестерильными иглами;

- во время незащищенного полового контакта (без презерватива).

Вероятность инфицирования возрастает у лиц, имеющих случайные связи или несколько половых партнеров.

Заражение гепатитами В и С от матери ребенку наблюдается не так часто. Риск повышается, если женщина имеет активную форму вируса или в последние месяцы беременности перенесла острый гепатит.

Как проявляется заболевание

Инкубационный период заболевания (время от момента заражения до появления признаков) длится от 2 до 6 месяцев. Гепатиты В и С могут протекать в острой и хронической форме.

Признаками гепатитов являются:

- слабость, усталость, утомляемость;

- потеря аппетита;

- тяжесть и боли в правом подреберье;

- тошнота и рвота;

- повышение температуры тела до 38°С;

- желтушность глазного белка и кожи;

- увеличение печени и селезенки;

- расстройство пищеварения;

- обесцвечивание кала;

- потемнение мочи.

При гепатите С не всегда наблюдается появление желтухи и подъем температуры. Важно отметить, что в 85% случаев гепатиты В и С протекают без симптомов. Многие люди не знают о своем заболевании и могут заражать окружающих.

Парентеральные вирусные гепатиты В, Д и С диагностируется только при лабораторных исследованиях. Вирус гепатита В особенно устойчив во

внешней среде, вирус погибает только при высокой температуре 132 °С.

Если вовремя не лечить заболевание в остром периоде, оно переходит в хроническую форму. Хронические гепатиты В и С имеют длительное,

многолетнее течение и могут переходить в тяжелые состояния - цирроз или рак печени. Чрезмерное увлечение алкоголем или употребление наркотиков может ускорить развитие цирроза печени.

При недомогании, утомляемости, тяжести в правом подреберье, отсутствии аппетита, обратитесь к врачу для обследования на гепатиты В.

При подозрении на использование нестерильного инструментария во время проведения манипуляций, связанных с кровью, или пользования

"общими колюще-режущими принадлежностями, так же пройдите обследование на гепатиты. Определить наличие вирусов гепатитов в крови можно только с помощью анализов крови.

Чтобы не заболеть вирусными гепатитами В и С необходимо:

- Пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены (зубной щеткой, бритвенными и маникюрными принадлежностями);

- Не пользоваться общими шприцами и иглами для приема наркотиков;

- Следить за стерильностью и использованием одноразовых инструментов при проведении медицинских и косметологических процедур;

- Избегать рискованного сексуального поведения или использовать презерватив.

В настоящее время существует вакцина только против вирусного гепатита В. Вакцинация против гепатита В, согласно Национальному календарю профилактических прививок в Кыргызской Республике, проводится детям уже при рождении и повторяется в 2, 3,5 и 5 месяцев.

Вакцинация детям проводится бесплатно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383819
Теги:
вакцина, гепатит, хронические болезни, Кыргызстан, иммунопрофилактика, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  