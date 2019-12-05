Все о лечении и профилактики вирусного гепатита

Вирусные гепатиты легче предупредить, чем лечить!
Пресс-служба Минздрава КР информирует:
Вирусные гепатиты - распространенные и опасные инфекционные заболевания, поражающие преимущественно печень.
Существуют пять видов вирусных гепатитов (А, В, С, Д и Е). Большую опасность, в связи с тяжелыми последствиями, представляют вирусные
гепатиты В, Д и С. Заражение гепатитом происходит от больного или инфицированного человека, при попадании инфицированной крови или
биологической жидкости в организм здорового (восприимчивого) человека:
- во время использования общих игл и шприцев среди потребителей инъекционных наркотиков;
- в случае проведения медицинских манипуляций нестерильным инструментарием, при переливании непроверенной крови и ее компонентов;
- при совместном использовании бритвенных и маникюрных принадлежностей, зубных щеток;
- при нанесении татуировок, татуажа, иглоукалывании, прокалывании ушей нестерильными иглами;
- во время незащищенного полового контакта (без презерватива).
Вероятность инфицирования возрастает у лиц, имеющих случайные связи или несколько половых партнеров.
Заражение гепатитами В и С от матери ребенку наблюдается не так часто. Риск повышается, если женщина имеет активную форму вируса или в последние месяцы беременности перенесла острый гепатит.
Как проявляется заболевание
Инкубационный период заболевания (время от момента заражения до появления признаков) длится от 2 до 6 месяцев. Гепатиты В и С могут протекать в острой и хронической форме.
Признаками гепатитов являются:
- слабость, усталость, утомляемость;
- потеря аппетита;
- тяжесть и боли в правом подреберье;
- тошнота и рвота;
- повышение температуры тела до 38°С;
- желтушность глазного белка и кожи;
- увеличение печени и селезенки;
- расстройство пищеварения;
- обесцвечивание кала;
- потемнение мочи.
При гепатите С не всегда наблюдается появление желтухи и подъем температуры. Важно отметить, что в 85% случаев гепатиты В и С протекают без симптомов. Многие люди не знают о своем заболевании и могут заражать окружающих.
Парентеральные вирусные гепатиты В, Д и С диагностируется только при лабораторных исследованиях. Вирус гепатита В особенно устойчив во
внешней среде, вирус погибает только при высокой температуре 132 °С.
Если вовремя не лечить заболевание в остром периоде, оно переходит в хроническую форму. Хронические гепатиты В и С имеют длительное,
многолетнее течение и могут переходить в тяжелые состояния - цирроз или рак печени. Чрезмерное увлечение алкоголем или употребление наркотиков может ускорить развитие цирроза печени.
При недомогании, утомляемости, тяжести в правом подреберье, отсутствии аппетита, обратитесь к врачу для обследования на гепатиты В.
При подозрении на использование нестерильного инструментария во время проведения манипуляций, связанных с кровью, или пользования
"общими колюще-режущими принадлежностями, так же пройдите обследование на гепатиты. Определить наличие вирусов гепатитов в крови можно только с помощью анализов крови.
Чтобы не заболеть вирусными гепатитами В и С необходимо:
- Пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены (зубной щеткой, бритвенными и маникюрными принадлежностями);
- Не пользоваться общими шприцами и иглами для приема наркотиков;
- Следить за стерильностью и использованием одноразовых инструментов при проведении медицинских и косметологических процедур;
- Избегать рискованного сексуального поведения или использовать презерватив.
В настоящее время существует вакцина только против вирусного гепатита В. Вакцинация против гепатита В, согласно Национальному календарю профилактических прививок в Кыргызской Республике, проводится детям уже при рождении и повторяется в 2, 3,5 и 5 месяцев.
Вакцинация детям проводится бесплатно.