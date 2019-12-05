Все о лечении и профилактики вирусного гепатита

Вирусные гепатиты легче предупредить, чем лечить!

Пресс-служба Минздрава КР информирует:

Вирусные гепатиты - распространенные и опасные инфекционные заболевания, поражающие преимущественно печень.

Существуют пять видов вирусных гепатитов (А, В, С, Д и Е). Большую опасность, в связи с тяжелыми последствиями, представляют вирусные

гепатиты В, Д и С. Заражение гепатитом происходит от больного или инфицированного человека, при попадании инфицированной крови или

биологической жидкости в организм здорового (восприимчивого) человека:

- во время использования общих игл и шприцев среди потребителей инъекционных наркотиков;

- в случае проведения медицинских манипуляций нестерильным инструментарием, при переливании непроверенной крови и ее компонентов;

- при совместном использовании бритвенных и маникюрных принадлежностей, зубных щеток;

- при нанесении татуировок, татуажа, иглоукалывании, прокалывании ушей нестерильными иглами;

- во время незащищенного полового контакта (без презерватива).

Вероятность инфицирования возрастает у лиц, имеющих случайные связи или несколько половых партнеров.

Заражение гепатитами В и С от матери ребенку наблюдается не так часто. Риск повышается, если женщина имеет активную форму вируса или в последние месяцы беременности перенесла острый гепатит.

Как проявляется заболевание

Инкубационный период заболевания (время от момента заражения до появления признаков) длится от 2 до 6 месяцев. Гепатиты В и С могут протекать в острой и хронической форме.

Признаками гепатитов являются:

- слабость, усталость, утомляемость;

- потеря аппетита;

- тяжесть и боли в правом подреберье;

- тошнота и рвота;

- повышение температуры тела до 38°С;

- желтушность глазного белка и кожи;

- увеличение печени и селезенки;

- расстройство пищеварения;

- обесцвечивание кала;

- потемнение мочи.

При гепатите С не всегда наблюдается появление желтухи и подъем температуры. Важно отметить, что в 85% случаев гепатиты В и С протекают без симптомов. Многие люди не знают о своем заболевании и могут заражать окружающих.

Парентеральные вирусные гепатиты В, Д и С диагностируется только при лабораторных исследованиях. Вирус гепатита В особенно устойчив во

внешней среде, вирус погибает только при высокой температуре 132 °С.

Если вовремя не лечить заболевание в остром периоде, оно переходит в хроническую форму. Хронические гепатиты В и С имеют длительное,

многолетнее течение и могут переходить в тяжелые состояния - цирроз или рак печени. Чрезмерное увлечение алкоголем или употребление наркотиков может ускорить развитие цирроза печени.

При недомогании, утомляемости, тяжести в правом подреберье, отсутствии аппетита, обратитесь к врачу для обследования на гепатиты В.

При подозрении на использование нестерильного инструментария во время проведения манипуляций, связанных с кровью, или пользования

"общими колюще-режущими принадлежностями, так же пройдите обследование на гепатиты. Определить наличие вирусов гепатитов в крови можно только с помощью анализов крови.

Чтобы не заболеть вирусными гепатитами В и С необходимо:

- Пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены (зубной щеткой, бритвенными и маникюрными принадлежностями);

- Не пользоваться общими шприцами и иглами для приема наркотиков;

- Следить за стерильностью и использованием одноразовых инструментов при проведении медицинских и косметологических процедур;

- Избегать рискованного сексуального поведения или использовать презерватив.

В настоящее время существует вакцина только против вирусного гепатита В. Вакцинация против гепатита В, согласно Национальному календарю профилактических прививок в Кыргызской Республике, проводится детям уже при рождении и повторяется в 2, 3,5 и 5 месяцев.

Вакцинация детям проводится бесплатно.