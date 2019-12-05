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За 10 месяцев пограничники КР задержали контрабанду на 33 млн сомов

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- Оксана Гут
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщает, что в штабе ГПС КР состоялась пресс-конференция по итогам служебно–боевой деятельности за 10 месяцев 2019 года.

Начальник Главного штаба - первый заместитель председателя ГПС КР полковник Абдикарим Алимбаев сообщил о том, что в отчетный период через государственную границу пропущены свыше 21 млн 300 тыс человек, 1 млн 553 тыс 130 единиц транспортных средств.

За нарушение государственной границы задержаны 189 человек; за нарушение пограничного режима - 47 человек. Выявлены 4513 человека с неисправными документами. Депортированы 1087 человек.

За 10 месяцев 2019 года пограничники обнаружили и задержали контрабанду на общую сумму 33 млн 12 тыс 192 сома, а также изъяли 4000 кг наркотических веществ (конопля) и наркотических прекурсоров (кислота №1) – 820 литров.

В отчетный период были обнаружены 5 единиц оружия, 111 штук боеприпасов и 3 снаряда.


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URL: https://www.vb.kg/383821
Теги:
граница, задержание, нарушения, Кыргызстан, Погранслужба
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