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Бельянинов призвал создать аналог "Артека" на Иссык-Куле

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- Евгений Денисенко
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На постсоветском пространстве надо уделять больше внимания активному отдыху детей и подростков, расширять сеть соответствующих центров. Об этом заявил председатель правления Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов на прошедшей в Москве специальной сессии этой международной организации "Гуманитарные аспекты интеграции: мировой опыт и евразийская практика".

Как отметил глава АНЕ, сейчас в России возрождаются известные в советское время лагеря отдыха для детей, которые раньше назывались пионерскими, такие, как "Артек", "Орленок" и другие. Им возвращается статус международных , возможность побывать в них получает молодежь из разных стран. Однако подобных лагерей, посетовал Бельянинов, еще недостаточно, и нужно, по его мнению, активно развивать столь важное направление.

Желательно, по словам Бельянинова, "воссоздать подобный международный лагерь и на Иссык-Куле". Конечно, все упирается в бюджет, в деньги, требуется бюджетное финансирование, однако это тема актуальная не только для Евразийского экономического союза, но и всего СНГ, считает руководитель Ассамблеи народов Евразии. "Такому направлению надо уделять коллективное внимание. Это наша совместная задача, давайте серьезно подумаем над ней", - призвал он.

На это призыв уже в ходе сессии откликнулся начальник Управления по реализации молодежных программ и развитию публичной дипломатии Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Виталий Солонецкий. Он видит необходимость в объединении усилий данного Управления с АНЕ, другими организациями. И подчеркнул, что в его ведомстве делают упор на консолидацию молодых лидеров из стран ЕАЭС и СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/383824
Теги:
дети, Москва, Кыргызстан, Иссык-Куль, Андрей Бельянинов
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