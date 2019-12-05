Ответ экс-премьер-министрам: Кредит для ТЭЦ лег на плечи простых людей

Письмо экс-премьер-министров КР имело бы какое-то значение, если бы от реализованного Правительством Жанторо Сатыбалдиева проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека" был бы какой-то прок для простых граждан. Вложенные в этот проект 495 млн народных денег фактически были потрачены впустую и не принесли хоть какую-то пользу. Более того этот неимоверный кредит лег на плечи простых людей, то есть на ваши с вами. А все из-за того, что этот проект по сути является политическим проектом, а не экономическим, спешно и без требуемой подготовки реализованный в угоду бывшему президенту Атамбаеву. И все для того, чтобы он мог заявить перед народом, вот, мол, я построил новый ТЭЦ и обновил его на 100%.

Если бы Жанторо Сатыбалдиев защищал интересы народа, то он мог бы настоять на том, чтобы были соблюдены все законные процедуры по реализации проекта "Модернизация ТЭЦ", а именно, чтобы было подготовлено полноценное ТЭО проекта, в котором были бы все технические и финансовые расчеты, а контракт с компанией-подрядчиком был бы заключен с соблюдением всех интересов кыргызской стороны. Стоимость проекта была бы экономически обоснованной и реальной, а не завышенной до абсурдности, когда стоимость отдельных материалов и оборудования завышалась в десятки раз.

Кто-нибудь может сказать, какую выгоду получили граждане страны от вложенных Правительством Сатыбалдиева 495 млн. долларов за счет бюджета, кто получает тепло или электроэнергию от этих двух энергоблоков? До сего дня тепло дает старый ТЭЦ, а вырабатываемая ими электроэнергия стоимостью 3 сома за киловатт никому не нужна. Вот о чём должен и обязан был думать Сатыбалдиев, а не о соблюдении регламента, господа бывшие премьеры.

Надо сказать, что во время Атамбаева, таким же образом, на скорую руку реализовывались на народные деньги и другие популистические, доростоящие и невыгодные проекты, такие как роительство Государственного исторического музея и Ипподрома на Иссык-Куле.

Отметим, бывшие премьер-министры написали обращение, в котором вступились за своего коллегу Жанторо Сатыбалдиева.

"Сатыбалдиев действовал исключительно в интересах страны. Именно по его инициативе было достигнуто внесение изменений в соглашение от 10 сентября 2013 года о выделении и получении грантовой и безвозмездной помощи в размере $20,3 миллиона от компании ТВЕА в пользу Кыргызстана.Именно по его инициативе во время переговоров с китайской стороной было достигнуто соглашение о снижении процентной ставки и продлении сроков кредита", - заявили экс-премьер-министры