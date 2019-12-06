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Модератора страницы "БеспределKG" отпустили домой

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- Оксана Гут
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Модератора страницы в соцсетях "БеспределKG" Афтандиля Жоробекова, задержанного за разжигание межнациональной вражды, отпустили под домашний арест.

Накануне, 5 декабря, соответствующее решение принял Первомайский районный суд Бишкека. С ходатайством о смягчении меры пресечения в суд обратился его адвокат.

Афтандил Жоробеков поблагодарил всех собравшихся у здания суда сторонников и опроверг информацию о том, что согласился сотрудничать со следствием.

Напомним, Афтандил Жоробоков обвиняется ГКНБ по признакам преступления, предусмотренного ст.313 ч.2 п.2 (разжигание межрегиональной вражды) УК КР. По версии следствия, он "неоднократно распространял среди пользователей социальных сетей публикации, содержащие в себе заведомо ложные и провокационные сведения, возбуждающие у широких масс людей негативные эмоции, побуждающие граждан к незаконным и насильственным действиям, которые в итоге привели к чувствам ненависти друг другу в виде разжигания межрегиональной вражды".

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/383826
Теги:
ГКНБ, СМИ, социальные сети, суд, Кыргызстан, межнац, Арест
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