Недоедаем, но хвастаемся! А где мясо господин Абылгазиев?

В минувший понедельник руководители Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Кыргызстана бодро отчитались об успехах аграриев за прошедшие десять месяцев. Как стало ясно из их отчетов, производство мяса в стране составило 333,3 тысячи тонн, что больше аналогичного периода прошлого года аж на шесть тысяч тонн, или на 2,1 процента. Впору наших завов и замзавов награждать орденами и медалями.

Еще лучше ситуация, по мнению чиновников, с производством молока. Если за десять месяцев прошлого года было надоено 380 тысяч литров, то сейчас 410,7 тысячи. Прогресс налицо!

С производством яиц нам вообще равных нет. Опять же за десять месяцев нынешнего года было получено 484 миллиона 932 тысячи штук, что на 22 миллиона штук больше показателя прошлого года.

А теперь попытаемся снять с руководителей Минсельхоза розовые очки и спокойно разберемся с ситуацией в отечественном животноводстве. Спросите у любого специалиста, и он вам ответит, что в год человек должен съедать 60 килограммов мяса (включая колбасы и прочие мясные деликатесы), а в месяц соответственно не менее пяти килограммов. У нас эта цифра не пляшет. Среднестатистический кыргызстанец в месяц может себе позволить купить только 1,7 килограмма мясных продуктов, а в год соответственно - не больше 20 килограммов. Согласитесь, немного. А ведь даже школьникам известно, что только разнообразное и калорийное питание спасет нас от различных хвороб.

В мясной отрасли страны у нас все сложно. Более трети от общего объема произведенного мяса кыргызстанские фермеры всеми правдами и неправдами отправляют за кордон. Ситуацию усугубили и мясоперерабатывающие фирмы, отправляющие в страны ЕАЭС колбасы, говяжьи и свиные окорока огромными партиями. На наши рынки в результате выбрасываются жалкие остатки, цена на которые уже давно взлетела до небес. Скажите, много ли граждан нашей страны могут позволить себе приобрести говяжью вырезку по 450 - 470 сомов за килограмм, а мясо с жирком и косточками по 360 сомов? Ответ очевиден.

В связи с этим уместен вопрос: почему правительство не заботится о насыщении собственного рынка мясной продукцией? Во всех странах пользуются финансовыми привилегиями те фирмы, которые удовлетворяют в первую очередь запросы отечественного потребителя, а потом только думают об экспортных поставках. Наши чиновники гордятся тем, что у нас в стране увеличиваются поставки мясной продукции за рубеж, но кто же будет заботиться о гражданах своей страны? Непатриотично это как–то выглядет.

Животноводство Кыргызстана развивается по губительному экстенсивному пути, то есть растет поголовье крупного и мелкого рогатого скота, а вот его продуктивность, то есть привесы, по–прежнему ничтожно мала. О необходимости улучшения пород быков, коров, а также овец в стране говорится уже лет десять, если не больше, но вот только число племхозов почему–то не растет. Племенного скота в республике ничтожно мало. В результате мы способны обеспечить себя мясной продукцией только на 60 процентов. И это в нашем животноводческом крае!

Да, в стране увеличивается производство молока. На прошедшем брифинге были названы следующие цифры: за десять месяцев нынешнего года было получено миллион 410 тысяч литров этой продукции, что также больше показателей прошлого года на 32,1 тысячи литров. Как говорится, мелочь, а приятно. Однако и здесь приходится констатировать, что среднестатистический надой от каждой фуражной коровы в последние 25 лет не превышает 2000 литров, а в былые времена он достигал 3000 литров.

Ради объективности отметим, что Кыргызстан обеспечивает себя молочной продукцией на 103 процента. Однако радоваться этому факту не имеет смысла. Как утверждает статкомитет, розничные цены на молоко в ноябре этого года по сравнению с октябрем повысились на 3,38 сома. Цена на этот продукт в Таласе подскочила на 5,62 сома, в Оше - на 1,94 сома, в Бишкеке - на 80 тыйынов. Мелочь, но все равно неприятно.

Специалисты сельского хозяйства объясняют рост стоимости молока сезонным фактором. Дескать, коровы в холодное время доятся хуже. С этим никто не спорит. Непонятно другое: если бы мы получили за десять месяцев этого года не миллион 410 тысяч литров, а, предположим, два или три миллиона литров, то в таком случае сезонных колебаний цен вообще бы не было. Но этого добиться сейчас невозможно. От нашей среднестатистической буренки мы надаиваем столько же молока, сколько от хорошо упитанной козы. А почему это происходит - понятно. Мы истребили все высокопроизводительные породы коров, оставшиеся высокоудойные животные не знают, что такое комбикорма, даже пресловутые зерноотходы они видят только по большим праздникам. С таким отношением к этой отрасли сельского хозяйства нам действительно остается только кивать на холода.