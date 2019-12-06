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ГНС: Информацию о задолженности по страховым взносам можно получать онлайн

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- Оксана Гут
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Государственная налоговая служба КР сообщает, что с 9 декабря текущего года заработает сервис по предоставлению участникам конкурса госзакупок информации о задолженности по страховым взносам в электронном виде через Портал государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По данным ведомства, новый сервис позволит участникам конкурса госзакупок получать информацию о наличии или отсутствии задолженности по страховым взносам не на бумажном носителе, а в режиме онлайн.

"Эта электронная услуга также создает благоприятные условия для субъектов, позволяя сэкономить время на посещение налогового органа, а самое главное – исключается непосредственный контакт с налоговыми сотрудниками.

Для заполнения данных по страховым взносам участник конкурса (поставщик) при формировании конкурсной заявки через Портал государственных закупок должен перейти в меню "Квалификационные требования" и выбрать пункт "Участники конкурса должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов в Кыргызской Республике". При нажатии на кнопку "Запросить в ГНС" в открывшемся окне система автоматически выдаст сведения из базы данных ГНС о наличии или отсутствии задолженности по страховым взносам.

Отметим, что задолженность считается погашенной при подтверждении подразделениями коммерческого банка, обслуживающего счета Социального фонда КР, и поступлении оплаты в систему "АСВ".

В случае наличия задолженности по страховым взносам конкурсная заявка поставщика (подрядчика) будет отклонена закупающей организацией. В связи с чем ГНС призывает участников конкурса (поставщиков) заблаговременно погашать задолженность по страховым взносам до срока их возникновения для успешного участия в тендерах.

Также напомним, что с 12 июня текущего года работает сервис по предоставлению участникам (поставщикам) конкурса государственных закупок информации о налоговой задолженности в электронном виде через Портал государственных закупок", - говорится в сообщении налоговой службы.


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URL: https://www.vb.kg/383832
Теги:
ГНС, долг, страхование, Кыргызстан
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