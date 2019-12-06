В Жогорку Кенеше создана комиссия по коррупционным схемам в энергосистеме

В Жогорку Кенеше создана временная комиссия по изучению коррупционных схем в энергосистеме и их последствий.

Накануне, на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели проект постановления Жогорку Кенеша "О создании временной комиссии по изучению достоверности указанных значений уровня потерь электроэнергии, уровня дебиторской задолженности в распределительных энергокомпаниях, представленных ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", изучению последствий коррупционных схем в энергосистеме, внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии и состоянии и перспективах развития энергетического сектора в КР".

Инициатор проекта постановления депутат Омурбек Бакиров.

В состав данной комиссии вошли депутаты Жогорку Кенеша: Мухтар Айнакулов, Омүрбек Бакиров, Айнура Осмонова, Ильхом Мананнов (СДПК), Тынчтык Конушбаев, Алмазбек Токторов ("Кыргызстан"), Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс"), Акылбек Жапаров ("Бир Бол"), Бахадыр Сулейманов ("Ата-Мекен").