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В столице планируют провести молчаливую акцию #БИШКЕКСМОГ

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- Оксана Гут
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"Мы задыхаемся! Мы за чистый воздух!". 12 декабря в 12:00 часов на площади Ала-Тоо в Бишкеке планируется проведение акции #БИШКЕКСМОГ. Инициаторами, как они сами сообщает, выступает творческое сообщество. Организаторы отмечают, что акция должна быть молчаливой.

- Не потому что нам нечего сказать, а потому что мы в масках из-за повышенного уровня загрязнения воздуха. Говорить за нас будут наши маски. Каждый может стать художницей/художником и нарисовать/написать на маске всё, что считает важным сказать! Приходите в своих масках, приносите с собой маски для других, которые можно будет совместно с творческим сообществом разрисовать и расписать. Кыргызстанцы имеют право на чистый воздух! - говорят активисты.

Они ссылаются на данные международного Рейтинга по индексу качества воздуха AirVisual, согласно которым 29-го ноября Бишкек стал первым городом в мире по уровню загрязнения воздуха. При этом, в течение месяца, с 5 ноября лишь дважды среднесуточный показатель загрязнения воздуха в столице опускался до "среднего" уровня. При таком уровне загрязнения, медики рекомендуют закрывать домашние окна, не пользоваться системами вентиляции, а людям с проблемами органов дыхания - минимизировать прогулки по улице.

- Ухудшение качества воздуха отражается на здоровье людей вне зависимости от социально-экономического статуса, возраста и пола! По данным Минздрава, в Кыргызстане за последние 10 лет увеличилось число бронхиальных и сердечно-сосудистых заболеваний. Загрязнение окружающей среды стало причиной повышения смертности - 4,5 тыс. человек ежегодно умирают от загрязнения – это больше, чем от курения табака или употребления алкогольных напитков. По данным ВОЗ Кыргызстан занимает лидирующие позиции в мире по количеству легочных заболеваний среди населения, - констатируют организаторы акции.

Цель акции - привлечение внимания к проблеме смога в Бишкеке с требованием к властям соблюдения общих национальных стандартов по качеству воздуха:

- Предоставление открытых данных по ситуации о качестве воздуха;

- Повышение энергоэффективности систем отопления и развитие возобновляемых источников энергии;

- Снижение тарифов на электроэнергию в ночное время в отопительный период и газификация районов с повышенным загрязнением воздуха;

- Контроль над качеством ввозимых ГСМ и работой очистительных фильтров на ТЭЦ;

- Развитие системы общественного транспорта, создание велосипедной инфраструктуры, поддержание акции "день без машин" и осознанное сокращение использование личного авто в некоторые дни;

- Создание системы переработки отходов, в первую очередь: швейной промышленности, автомобильных шин и др;

- Запрет точечной застройки высотными зданиями и расширение зеленых зон города;

Также по данной теме открыта петиция от эксперта в области экологии и здоровья Калии Молдогазиевой.

Ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в г.Бишкек становится чрезвычайной, ставится под угрозу здоровье горожан, и Мэрия г. Бишкек, соответствующие ведомства и министерства, должны предпринять немедленные меры по устранению этой критической ситуации. Мы требуем:

1. Создание межведомственной комиссии, с включением независимых экспертов, экологов, представителей гражданского общества, СМИ, по проверке состояния городской ТЭЦ, с оценкой работы фильтров, их срока эксплуатации и времени замены, а также качества и состава сжигаемых углей.

2. Министерству здравоохранения КР предоставить данные по заболеваемости жителей г. Бишкек, связанных с качеством воздуха, и меры, предпринимаемые Минздравом по уменьшению этой заболеваемости.

3. ГАООСиЛХ предоставить перечень выданных разрешений на выброс загрязняющих веществ по г. Бишкеку, и обоснования, по которым были выданы такие разрешения ( в 2018 году ГАООСиЛХ выдал в целом 684 таких разрешения).

4. В настоящее время необходимо более качественно и тщательно проводить техосмотр автомашин, с проверкой именно комплектации и функционирования тех частей автомобиля, которые ответственны за очистку выхлопных газов ( катализатора). Как говорят, чаще всего водители просто выбрасывают эту часть автомашины. Создать комиссию по качеству проведения техосмотра единиц транспорта в г. Бишкек

5. Мэрии г. Бишкек принять меры по ограничению автомобильного потока в столице, особенно в центре города. Во всех соседних республиках вводят ограничения на заезд иногородних машин или старых машин в столицу. Это предупреждает создание пробок и положительно влияет на качество атмосферного воздуха в столице. Также надо запретить курсирование маршруток в центре города. Ни в одной соседней столице нет такого, чтобы маршрутки ездили по центру города. Одновременно необходимо улучшить и расширить количество общественного транспорта (автобусов и троллейбусов) по городу.

6. Ввести административную ответственность за сжигание отходов жителями частного сектора и банями. Проводить рейды по частным домам и баням и штрафовать в случае нарушения данного правила.

7. Перевести постепенно жителей частного сектора на отопление газом и возобновляемыми источниками энергии, вводить культуру энергосбережения жителями города.


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URL: https://www.vb.kg/383839
Теги:
митинг, экология, Бишкек, Кыргызстан
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