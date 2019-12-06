Кыргызстанцам напомнили об уголовной ответственности за подложные документы

Представительство МВД КР в РФ: Использование поддельных документов неминуемо повлечет за собой уголовную ответственность.

Представительство МВД КР в РФ на постоянной основе взаимодействует с территориальными правоохранительными органами по выявлению и пресечению фактов использования поддельных документов граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации.

Использование заведомо подложного документа предполагает его предъявление государственным, муниципальным органам, должностным лицам в целях получения определенных прав или освобождения от каких-либо обязанностей. Отдельные граждане умышленно и осознанно используют заведомо подложный документ для получения материальной прибыли и льгот.

В ноябре 2019 года при содействии представительства МВД КР в РФ были установлены целый ряд фактов использования на территории Москвы и Московской области поддельных документов, как гражданами Кыргызской Республики, так и гражданами стран Центральной Азии.

Вышеуказанные установленные лица, применяя способы преступного поведения на территории России, с легкомысленным расчетом договаривались с неустановленными лицами, которые за определенное вознаграждение изготавливали им поддельные документы. Незаконно приобретая поддельные документы, в дальнейшем они использовали их в целях легального нахождения за границей и занятия трудовой деятельностью.

В частности:

- гражданка А.О. 1976 года рождения, уроженка Джалал-Абадской области, использовала и предъявляла паспорт гражданина Российской

Федерации с признаками изменения персональных данных для занятия трудовой деятельностью;

- Гражданин Ж.Ш. 1990 года рождения, уроженец Ошской области, занимался частным извозом, и предъявил поддельное водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики с несуществующими данными;

- Гражданин А.А. 1982 года рождения, уроженец Иссык-Кульской области, также занимался частным извозом (такси), и предъявил поддельное водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики с несуществующими данными;

- Гражданин из соседней республики Х.У., после незаконного приобретения поддельных документов, в том числе Id-card паспорта (образца 2004 года) и водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики с чужими персональными данными, использовал документы в целях заработка и занимался частным извозом.

По всем вышеуказанным фактам проведены соответствующие экспертизы экспертно-криминалистическими центрами территориальных ОМВД России, согласно полученным справкам об исследовании, изъятые у вышеуказанных лиц документы не соответствуют государственным образцам, тем самым в их действиях предусмотрены признаки состава преступления, предусмотренные ч.3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа).

В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению

неизвестных лиц, причастных к изготовлению поддельных документов.

Представительство МВД КР в РФ настоятельно рекомендует своим гражданам не нарушать законодательство страны пребывания, а также избегать мошенников и посредников, которые предлагают различные незаконные посреднические услуги через социальные сети и мессенджеры за определенное вознаграждение. Такие услуги как изготовление паспортов и водительских удостоверений, приобретение гражданства, оформление и продление регистрации, оформление виз, оформление различных доверенности заверенные нотариусами, получение различных справок государственных учреждений являются незаконными, кроме того могут оказаться мошенничеством предоставления услуг по поиску квартир, в том числе покупки авиабилетов, которые впоследствии оказываются поддельными.

Прибегая таким услугам, как использование поддельных документов граждане сами идут на преступление, незнание закона не освобождает от уголовной ответственности.

В этой связи представительство МВД КР в РФ рекомендует гражданам обращаться в государственные или официальные органы для получения

необходимых документов, чтобы избежать услуг мошенников.

Представительство МВД КР в РФ призывает граждан сообщать на горячую линию по номеру +7 (926) 890-87-00 достоверную информацию о лицах, занимающихся изготовлением поддельных документов на территории Российской Федерации. Анонимность гарантируется.

В пресс-службе МВД КР напоминают, что с июля 2019 года ужесточена уголовная ответственность за подделку документов и использование поддельных документов на территории Российской Федерации. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".