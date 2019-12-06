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Президент подписал закон об организации питания детей в школах

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- Оксана Гут
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Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон Кыргызской Республики "Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях КР". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что закон принят Жогорку Кенешем КР 23 октября 2019 года.

Закон определяет порядок организации питания учащихся начальных классов государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики.

Целью закона является создание правовых условий для обеспечения питанием учащихся общеобразовательных организаций согласно меню, соответствующему их возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания.


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URL: https://www.vb.kg/383848
Теги:
закон, питание, президент, школа, Кыргызстан
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