Президент подписал закон об организации питания детей в школах

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон Кыргызской Республики "Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях КР". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что закон принят Жогорку Кенешем КР 23 октября 2019 года.

Закон определяет порядок организации питания учащихся начальных классов государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики.

Целью закона является создание правовых условий для обеспечения питанием учащихся общеобразовательных организаций согласно меню, соответствующему их возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания.